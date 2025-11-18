Haberler

İpsala Pirinci, AB Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Güncelleme:
Edirne'nin İpsala Ovası'nda yetişen pirincin, Avrupa Birliği tarafından tescillenmesi, bölge tarımı için önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, bu tescilin İpsala pirincinin ulusal ve uluslararası marka değerini artıracağını belirtti.

Türkiye'de pirinç üretiminin yüzde 60'lık bölümünü karşılayan İpsala Ovası'nda yetişen İpsala pirincinin AB tarafından tescillenmesi, bölge için büyük bir kazanım oldu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan İpsala pirincinin ulusal ve uluslararası ölçekte marka değerini artıracağını söyledi. Sezer, kentin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan İpsala pirincinin AB tescili almasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

"Türkiye'deki pirincin yarısı Edirne'de üretiliyor"

Edirne'nin Türkiye'nin en büyük çeltik üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Sezer, " Edirne, Türkiye'deki pirinç üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılıyor. Bu üretimin yüzde 25'i İpsala'da yapılıyor. Türkiye'de sofraya gelen her dört pilav tabağından birinin pirinci İpsala'da üretiliyor" dedi.

"İpsala pirinci hak ettiği değeri buluyor"

İpsala ve Edirne'de üretilen pirinçlerin lezzet ve kalite açısından öne çıktığını belirten Sezer, AB coğrafi işaretiyle birlikte tanıtım çalışmalarının daha da güçleneceğini kaydetti. Sezer, açıklamasında şunları söyledi:

"Uluslararası alanda AB tarafından tescil edilmesi ilimiz adına çok değerli bir gelişme. İpsala pirinci hak ettiği değeri buluyor, daha da bulacak. Bu başarı 'İpsala pirinci dünyada bir inci' sloganına yakıştı. Üreticilerimizin emeğine de yakıştı. Dönümünde 1 tondan fazla ürün alınıyor. Edirne çeltik üretimini seviyor. Bu karar hak edilen bir karardır." - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
