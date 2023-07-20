İplik-İş Sendikası, Gelir Vergisi Dilimlerinin Düşürülmesini Talep Etti

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupla çalışanların gelir vergisi dilimlerinin düşürülmesi talebinde bulundu. Ay, mektubunda gelir vergisi tarifesinin artış oranının toplu iş sözleşmeleri üzerinde baskı oluşturduğunu ve gelir vergisinin büyük kısmını ücretlilerin ödediğini belirtti. Ayrıca, KDV artışının geri çekilmesi ve dolaylı vergilerin gelir vergisinden düşmesi taleplerini iletti.

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupla çalışanların gelir vergisi dilimlerinin düşürülmesi talebinde bulundu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre Ay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben mektup kaleme aldı.

Mektubunda, tüm ücretlilerde asgari ücret tutarına denk gelen kısmın vergi dışı bırakılması uygulaması dolayısıyla Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Ay şu ifadeleri kullandı:

"Buna karşın yüksek enflasyona karşı asgari ücrete yıl içerisinde yapılan ara zam ile çalışanların ücretlerindeki artış ve asgari ücrete bağlı artan birçok kaleme karşın gelir vergisi dilimlerinin artmaması ücretleri eritmektedir. Emeğinden başka sermayesi olmayan çalışanların temsilcisi olarak, ivedilikle gelir vergisi dilimlerinin yeniden belirlenmesini talep etmekteyiz."

"Gelir vergisinin büyük kısmını ücretliler ödüyor"

Gelir vergisi tarifesinin özellikle ilk iki dilimindeki artış oranının toplu iş sözleşmeleri üzerinde baskı oluşturduğunu vurgulayan Ay şunları kaydetti:

"Bu durum mümkün olsa dahi daha yüksek ücret talebini engellemekte, hatta ücret artışı olsa dahi net gelir kaybına yol açan sonuçlar doğabilmektedir. Asgari ücretin dahi gelir vergisi tarifesi ikinci dilimine geçmesi bu konunun aciliyetinin bir göstergesidir. Mevcut durumda da işçiler, temmuz ayı itibarıyla daha fazla gelir vergisi verir duruma geçecektir. Ülkemizde toplanan gelir vergisinin çok büyük bir kısmı ücretlilerin ödediği gelir vergisidir. Oysa toplam gelir içinden işçilerin aldığı pay, ödenen gelir vergisindeki işçilerin payından daha küçüktür. Yapılan bir hesaplamaya göre, gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi, kanunda yazıldığı gibi eğer her yıl belirlenen tutara, yeniden değerleme oranı ilave edilseydi, ulaşması gereken tutar 2023 itibarıyla 182 bin lira olması gerekiyordu. Oysa bugün 70 bin lira düzeyindedir."

"KDV artışının geri çekilmesini istiyoruz"

Mektubunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Emeğin ve emekçinin yanında olan tavrınız, bizlere her daim güç vermiştir." diye hitap eden Ay taleplerini şöyle sıraladı:

"Gelir vergisinin ilk iki diliminin ivedilikle artırılmasını, toplu iş sözleşme imzalanan iş yerlerinde birinci ve ikinci dilim gelir vergisi tarifesinin 5 puan düşük uygulanmasını, temel tüketim mallarındaki KDV artışının geri çekilmesini, emekçilerin beslenme, temel hijyen temizlik ürünleri, çocuklara yönelik ürünler ve eğitim giderlerindeki dolaylı vergileri (KDV ve ÖTV), ödeyecekleri gelir vergisinden düşmesine imkan sağlanmasını talep ediyoruz."