İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik Ahmet Paksu'ya devredildi

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik Ahmet Paksu atandı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik görevini yürüten Burhan Akyılmaz'ın emekliye ayrılmasıyla İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik görevine Kurumsal Yönetim ve Koordinasyon Birim Başkanı Ahmet Paksu atandı.

Ahmet Paksu kimdir?

1985 Gaziantep doğumlu olan Ahmet Paksu, 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Bölgesel Kalkınma alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Paksu, aynı alanda doktora eğitimine devam etmektedir. Lisans mezuniyeti sonrası özel sektörde Elektronik Ar-ge Mühendisi olarak çalıştıktan sonra 2010 yılında İpekyolu Kalkınma Ajansı'nda göreve başlayan Paksu, kuruluşundan günümüze Ajans bünyesinde çeşitli birimlerde uzman, koordinatör ve birim başkanı olarak görev yaptı. Son olarak Ajans'ın Kurumsal Yönetim ve Koordinasyon Birimi Başkanlığı görevini yürüten Paksu, Ajanstaki çalışma süresi boyunca hibe programlarının tasarımı ve yürütülmesi, proje yönetimi, izleme ve değerlendirme, bölge planı ve sektör planları ile strateji dokümanlarının hazırlanması, yatırım tanıtım ve destek gibi farklı çalışmaların hazırlık ve yönetiminde görev aldı. Evli ve iki çocuk babası olan Paksu, iyi derecede İngilizce bilmektedir. - GAZİANTEP