IPARD Programı ile 105 Bin Yeni İstihdam Sağlandı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, IPARD programı kapsamında ülke genelinde 26 binden fazla projeye verilen destekle 105 bin yeni istihdam oluşturulduğunu açıkladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otelde IPARD III programı düzenlendi. Tanıtım ve bilgilendirme toplantısında konuşan Antalyalı, Tekirdağ'ın verimli toprakları, bağları, ayçiçeği tarlaları ve güçlü tarımsal üretimiyle ülkenin bereketli illerinden biri olduğunu söyledi.

IPARD programının 2011'de hayata geçirildiğini belirten Antalyalı, "Program kapsamında kırsal kalkınmayı, üretim ve insanı merkezine alan, planlı ve sürdürülebilir bir anlayışla yürütüyoruz. İhracatımızı artırıyor, insanımıza yerinde istihdam imkanı oluşturuyoruz. Uyguladığımız programlarla bir yandan üretimi, diğer yandan yerinde işleme ve pazarlamayı destekliyoruz. Böylece tarım ve gıda zincirinin tüm halkalarını birbirine bağlıyor. Üreticiden tüketiciye uzanan süreci AB standartlarında, kaliteli, verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için çaba harcıyoruz" dedi.

Türkiye'nin üretim sorunu olmadığını vurgulayan Antalyalı, "Üreticilerin daha fazla gelir elde etmesi için yatırımlarımızı Tekirdağ'a da kazandıracağız. Kırsal bölgelerimizde refahı artırma hedefiyle 14 yıldır yatırımcılarımızı destekliyoruz. Bugüne kadar programı 42 ilde uyguluyorduk, bunu artık 81 ile çıkarttık. Bugüne kadar 2 milyar Euroluk kaynağı vatandaşlarımıza verdik. Vergiden muaf bir kaynak veriyoruz. Burada da 700 milyon euro civarında vergi muafiyeti sağlandı. Ülke genelinde 4,5 milyar euroluk bir kaynağı vatandaşlarımıza kullandırdık. 26 bin projeyle 105 bin istihdam sağlandı" diye konuştu.

"Üretici desteği Tekirdağ için fırsat"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ise devletin sağladığı hibe desteklerinin üreticilere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Aksoy, "Tekirdağ önemli limanları olan, ürettiğini ihraç eden bir şehir. Avrupa'ya ve İstanbul gibi büyük bir pazara yakınlığı, tarım ve sanayiye daha fazla yatırım yapılmasını gerektiriyor. Devletimiz tarımın her alanında yatırım yapıyor. Üreticilerimizin bu destekleri değerlendirmesi çok önemli" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, kurum müdürleri, ziraat odaları, tarım birliklerinin temsilcileri ve üreticiler katıldı. - TEKİRDAĞ