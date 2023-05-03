IPARD III Programı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Avrupa Birliği Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD) Programı'nın ülkenin tarım ürünlerinin katma değerli hale getirmesine ve istihdama katkı sağlayacağını belirterek, "IPARD kapsamında bulunan il sayısını 42'den 81'e çıkaracağız ve bunu tüm...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Avrupa Birliği Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD) Programı'nın ülkenin tarım ürünlerinin katma değerli hale getirmesine ve istihdama katkı sağlayacağını belirterek, "IPARD kapsamında bulunan il sayısını 42'den 81'e çıkaracağız ve bunu tüm ülkede yaygınlaştıracağız." dedi.

Kirişci, Crowne Plaza Toplantı Salonu'nda düzenlenen IPARD III Programı Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

IPARD projeleri sayesinde uluslararası networkler kurduklarına işaret eden Kirişci, programların girişimcileri yatırım yaparken nelere dikkat etmesi konusunda eğittiğini anlattı.

Kirişci, IPARD kapsamındaki projelere sağlanacak katkının çok değerli olduğunu belirterek, program çerçevesinde kazanılan tecrübenin gelecekte yapılacak daha büyük yatırımlara katkı sağlayacağını ifade etti.

"İnsanlarımızı kırsalda tutarak üretim zincirinde aksama yaşanmamasını istiyoruz"

Kırsalın altyapı ve üstyapı yetersizliği nedeniyle kentlere çok büyük göçler olduğuna dikkati çeken Kirişci, "Bu göçler kente göç eden kardeşlerimizi mutlu etmedi. Bugün yaşadığımız pek çok sorunun altında bu göçün olduğunu bilmemiz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, kırsalın mutlaka oradaki insanlara refah sağlaması gerektiğini ve bu kapsamda çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, "İnsanlarımızı kırsalda tutarak üretim zincirinde bir aksama yaşanmamasını istiyoruz. Kırsaldaki insanlarımızın refah seviyesini yükseltmek ve üretim seviyesini artırmak için destek veriyoruz. Bakanlık olarak bu kapsamda 'akıllı köy' konsepti oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Sözleşmeli üretim sayesinde kırsalda üretimin artmasına katkı sağlanacağının altını çizen Kirişci, üretim planlaması programı sayesinde kırsalda refahın yükseleceğini anlattı.

Bakan Kirişci şöyle devam etti:

"IPARD III programı ülkenin tarım ürünlerinin katma değerli hale getirmesi, istihdam sağlanması ve girişimcilikle ilgili faaliyetlere katkı sağlayacaktır. IPARD III kapsamında 430 milyon belirlendi. IPARD kapsamında bulunan il sayısını 42'den 81'e çıkaracağız ve bunu tüm ülkede yaygınlaştıracağız. Programın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."