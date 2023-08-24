İNYA İncir ve Zeytinyağı, Germencik Belediyesi tarafından tanıtılıyor

Germencik belediyesi tarafından 3 yıl önce kurulan ve yerel ürünlerin önce Türkiye'ye sonra da dünyaya tanıtıldığı İNYA incir ve zeytinyağının değerini arttırdı. Belediye'ye ait kamu iştiraki olan İNYA aracılığı ile son 3 yılda tonlarca zeytinyağı ve kuru incirin özel gün hediyesi olarak insanların sevdikleri kişilere gönderdiği belirtildi.

Bölgede bulunan endemik bitkilerin yanı sıra üretilen doğal ürünlerin hak ettiği değere ulaşması için 3 yıl önce Germencik Belediyesi olarak bir tanıtım çalışma başlattıklarını ve bugün hedefledikleri noktaya ulaştıklarını belirten Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Bugün doğum gününden evlilik yıldönümüne, bayram ve özel günlerde pek çok kişi özel günlerinde hediye olarak incir ve zeytinyağını tercih etmeye başladı. Bu da hem bölgemizin hem de ürünlerimizin değerini arttırdı" dedi.

Kendisi eczacı olan ve insan sağlığı için en faydalı gıdaların başında gelen incir ve zeytinyağının sadece gıda değil adeta ilaç gibi gördüğünü belirten Başkan Öndeş, "Aslında Aydın ve Germencik denildiğinde akla incir ve zeytinyağı gelir. Ancak bugüne kadar hep üretmişiz, ancak buna değer katacak tanıtacak kurumsal bir çalışma gerçekleştirilmemiş. Aydın'ın bu milli ürünlerinin kestanenin düştüğü duruma düşmemesi ve yetiştiği bölgenin imzasını taşıması için yola çıktık. Göreve geldikten hemen sonra markamızı kurduk. İncir ve Zeytinyağını en güzel şekilde ambalajlayıp tanıtmaya başladık. Sadece Türkiye'de değil uluslararası fuarlara da katıldık. Artık bugün yaşlısından gencine pek çok kişi en kıymetli hediye olarak kuru incir ve zeytinyağı hediyesi göndermeye başladı. Bunu da şuradan görüyoruz. Dijital pazarlama yöntemi ile ürün alan pek çok kişi ürünün üzerine kutlama mesajları yazdırıyor. Burada satışların yoğunluğundan ziyade Aydın'ın milli ürünlerinin genç kuşaklar tarafından sevilip tüketilmesi bizi mutlu ediyor" dedi. - AYDIN