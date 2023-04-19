Invamed'den tıkanan kan damarlarını açarak pıhtıları çıkaran sistem

Invamed tarafından üretilen Dovi Thrombo Aspiration System; trombektemi işleminin bir parçası olarak kullanılıyor ve tıkanan kan damarlarını açarak pıhtıları çıkarıyor.

Invamed tarafından üretilen Dovi Thrombo Aspiration System; trombektemi işleminin bir parçası olarak kullanılıyor ve tıkanan kan damarlarını açarak pıhtıları çıkarıyor.

Invamed açıklamasına göre, venöz tromboembolizm (VTE) hastalığı, kan dolaşımındaki venlerde oluşan pıhtıların neden olduğu bir sağlık sorunu olarak öne çıkarken, "derin ven trombozu (DVT)" ve "akciğer embolisi" olarak iki ana şekilde görülebiliyor.

Derin ven trombozu, genellikle bacaklarda meydana gelirken, kan akışını engelleyebilen ve bacakta şişlik, ağrı ve hassasiyete neden olan pıhtıyı ifade ediyor. Bu pıhtı, parçalar halinde kopup akciğere giderse "akciğer embolisi" adı verilen daha ciddi bir sağlık problemi ortaya çıkıyor. Akciğer embolisi; solunum güçlüğü, göğüs ağrısı, kalp atışında hızlanma ve hatta ölüme neden olabiliyor.

VTE; uzun süreli yatak istirahati, uzun süreli seyahat, travma, ameliyat, kanser, hormonal değişiklikler, gebelik, sigara içme ve bazı genetik faktörler gibi birçok nedenle ortaya çıkabiliyor. Risk faktörleri arasında yaşlılık, aşırı kilo, kalp ve akciğer hastalıkları yer alıyor.

Rahatsızlığın tedavisinde genellikle kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar, pıhtıyı çözmeye yardımcı olan ilaçlar ve basınçlı çoraplar kullanılıyor, bacak egzersizleri yapılıyor. VTE tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor ve hatta ölümle sonuçlanabiliyor.

Birçok ülkeye ihraç ediliyor

Invamed AR- GE laboratuvarlarında geliştirilip kampüsünde üretilen Dovi Thrombo Aspiration System; trombektemi işleminin bir parçası olarak kullanılıyor ve tıkanmış olan kan damarlarını açarak pıhtıları çıkarıyor.

Dovi Thrombo Aspiration System ile özel bir kateter sistemi tasarlandı. Bu sistemle kateterin ucu, tıkanan damar veya arterin içine yerleştiriliyor. Böylece kateterin ucunda bulunan vakum cihazı, pıhtıyı emerek kan damarından çıkarıyor. Sistemin, diğer trombektemi sistemleriyle birlikte veya tek başına kullanılabilen bir yapısı bulunuyor.

Türkiye'den dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen Dovi Thrombo Aspiration System, kılavuz tel sistemi sayesinde damar duvarı hasarını önlüyor, yan aspirasyon penceresiyle duvara yapışan trombüsün verimli bir şekilde aspirasyonunu sağlıyor.