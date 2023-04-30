İNTİSAD Başkanı Av. Selahattin Par: 'Türk yatırımcılara yaklaşık 100 milyon dolarlık iş hacmi geliştirdik'

İş dünyası, Enternasyonal İş İnsanları Derneği'nin (İNTİSAD) 5'inci kuruluş yıl dönümünde bir araya geldi.

İş dünyası, Enternasyonal İş İnsanları Derneği'nin (İNTİSAD) 5'inci kuruluş yıl dönümünde bir araya geldi. İstanbul'da düzenlenen kuruluş yıl dönümü gecesine iş dünyasından 400'e yakın konuk katıldı. Gecede; İNTİSAD üyesi önde gelen şirketlere de teşekkür plaketi verildi.

Sunuculuğunu Mesut Yar'ın üstlendiği törende konuşan İNTİSAD Başkanı İş İnsanı ve Avukat Selahattin Par, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zorlu ekonomik koşullardan geçiyoruz. Bu zorluklarla baş etmek yıpratıcı olsa dahi, pes etmeden durumu fırsata çevirmek üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Ne ekonomik kriz, ne pandemi ne de başka nedenler gücümüzü azaltamadı. Gururla söyleyebilirim ki; 5 yılda 25 bin kilometre yol giderek, yaklaşık 100 milyon dolarlık bir iş hacminin oluşmasına katkı sağladık. Üyelerimizin yeni iş birlikleri kurmasına, yeni pazarlar bulmasına önderlik ettik. Uluslararası alanda Belçika, Rusya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya ve Gana'da çok sayıda iş birliğinin temellerini attık. Gittiğimiz her ülkede, gerek ticaret odaları gerekse büyük şirketlerle ticaretin yanı sıra kültürel ve milli değerlerimizi de tanıtmaya da hassasiyetle dikkat ettik. Yurtdışında sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde bugün aramızda bulunan Rusya'dan, Afrika'dan ve Almanya'dan çok değerli konuklarımız var. Kendilerini ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

"Üniversite öğrencilerimizi iş hayatına hazırlıyoruz"

Sözlerine devam eden Par, "Derneğimiz İNTİSAD'ın kurucuları arasında sadece yatırımcılar ve iş insanları değil, çok kıymetli akademisyenlerimiz de var. Akademik camianın iş dünyasına katkıları yadsınamaz. Üniversitelerde okuyan öğrencilerimize mentorluk yapmak, onları iş hayatına hazırlamak, dünyaya açılmaları için rehberlik etmek gibi amaçlarımızı başarıyla hayata geçirdik. Bu çalışmalarımızla bugünümüzü geliştirirken, yarınımızı da güçlü bir şekilde inşa ediyoruz. Sözlerimi noktalamadan önce 2023 ve 2024 yıllarında Afrika kıtasında ve Türki Cumhuriyetlerdeki çalışmalarımızı duyurmak istiyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

Gecede derneğin 2017 yılında başlattığı "Dünyayı Yeşil Kurtaracak" projesi ile çevreci üretim ve ekolojik dengenin korunmasına yönelik yeni nesil üretim politikaları da gündeme getirildi.

Törene çok sayıda isim katılırken, Selçuk Balcı şarkılarıyla beğeni topladı. - İSTANBUL