İnternetten aldığı motor yağı sahte çıkınca aracında 50 bin TL zararı oldu

Siirt Üniversitesinde öğretim üyesi olan Mahmut Durmaz'ın internetten aldığı motor yağı sahte çıktı. Gelen motor yağının sahte olması Durmaz'a pahalıya mal oldu.

50 BİN LİRASINDAN OLDU

Motor yağının sahte çıkması araç motorunun yatak sarmasıyla 50 bin TL'lik bir masrafla karşı karşıya kaldığını söyleyen Durmaz, internet sitelerinden bir şey alırken dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyardı. Durmaz, "Arabamın yağ değişimi bakımı geldiğinde internetten tanınmış iyi bir markanın yağından sipariş ettim. Servis kapanıyordu, eve gittim 30 kilometre yol yaptım. Sonra sahte olmayan bir yağ koydum, diğer yağı boşalttık. Ama yağ filtresi içinde bir miktar eski yağ kalmıştı onu değiştirmedim. Araba bir süre sonra yatak sardı 150-200 TL bir farkla aldığım sahte yağı değiştirmemize rağmen böyle bir hasar verdi. Siirt'te arabanın servisi olmadığı için çekici ile Ankara'ya gönderdik arabanın motorunun yatak sardığını söylediler. Motorun tamir edilmesi gerektiği söylendi, bu da bana 50 bin TL'ye mal oldu" dedi.

"İNTERNETE GÜVENİM KALMADI"

Durmaz, "Bütün sürücü arkadaşlara uyarımdır, çok dikkatli olsunlar. Özellikle size söylemek istediğim sürücü arkadaşlarım bilindik iyi bir siteden iyi bir marka yağ almalarını tavsiye ederim ancak ben bilindik bir siteden iyi bir marka yağ aldım, artık benim o bilindik sitelere de güvenim kalmadı, en iyisi gidip o yağın bayisinden bilindik bandrollü bir yağı ustasından almakta fayda var. Yerinde almakta fayda var, internete güvenim kalmadı bu konuda" diye konuştu.