Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnternetten aldığı motor yağı sahte çıkınca aracında 50 bin TL zararı oldu

Ekonomi Haberleri

Siirt'te yaşayan Mahmut Durmaz, aracının motor yağını değiştirmek için piyasa değeri 200 TL daha ucuz olan internetten motor yağı siparişi verdi. Durmaz, aldığı motor yağının sahte çıkmasıyla aracında 50 bin TL'lik masrafla karşı karşıya kaldı.

Siirt Üniversitesinde öğretim üyesi olan Mahmut Durmaz'ın internetten aldığı motor yağı sahte çıktı. Gelen motor yağının sahte olması Durmaz'a pahalıya mal oldu.

50 BİN LİRASINDAN OLDU

Motor yağının sahte çıkması araç motorunun yatak sarmasıyla 50 bin TL'lik bir masrafla karşı karşıya kaldığını söyleyen Durmaz, internet sitelerinden bir şey alırken dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyardı. Durmaz, "Arabamın yağ değişimi bakımı geldiğinde internetten tanınmış iyi bir markanın yağından sipariş ettim. Servis kapanıyordu, eve gittim 30 kilometre yol yaptım. Sonra sahte olmayan bir yağ koydum, diğer yağı boşalttık. Ama yağ filtresi içinde bir miktar eski yağ kalmıştı onu değiştirmedim. Araba bir süre sonra yatak sardı 150-200 TL bir farkla aldığım sahte yağı değiştirmemize rağmen böyle bir hasar verdi. Siirt'te arabanın servisi olmadığı için çekici ile Ankara'ya gönderdik arabanın motorunun yatak sardığını söylediler. Motorun tamir edilmesi gerektiği söylendi, bu da bana 50 bin TL'ye mal oldu" dedi.

"İNTERNETE GÜVENİM KALMADI"

Durmaz, "Bütün sürücü arkadaşlara uyarımdır, çok dikkatli olsunlar. Özellikle size söylemek istediğim sürücü arkadaşlarım bilindik iyi bir siteden iyi bir marka yağ almalarını tavsiye ederim ancak ben bilindik bir siteden iyi bir marka yağ aldım, artık benim o bilindik sitelere de güvenim kalmadı, en iyisi gidip o yağın bayisinden bilindik bandrollü bir yağı ustasından almakta fayda var. Yerinde almakta fayda var, internete güvenim kalmadı bu konuda" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Tragger Siirt Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title