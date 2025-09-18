Interfresh Eurasia Fuarı İzmir'de Kapılarını Açtı

İzmir'de düzenlenen Meyve, Sebze, Gıda, Gıda Ürünleri, Gıda Teknolojileri Ambalaj, Tarım Teknolojileri, Depolama ve Lojistik Fuarı (Interfresh Eurasia) kapılarını açtı.

Fuar İzmir'deki organizasyonun açılışında konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye'nin her alanda KKTC'yi desteklediğini söyledi.

Türkiye'nin KKTC'ye üretimde de katkı sunduğunu ifade eden Amcaoğlu, "Üretim ve ihracat konusunda hedeflerine ulaşma noktasında Türk üretici ve halkıyla buluşarak, istişare ederek çalışmaları hayata geçirme şansı elde ediyoruz. Bu durum bizim için büyük fırsat. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu alanda varlığı ve esenliği çok önemli. Yüreğimiz Türkiye'nin her bir ferdiyle atıyor. Üretim ve ihracat konusundaki hedeflerimize ulaşmak için birlikte adımları atıyoruz." dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ise Türkiye'nin Orta Doğu'nun örnek ülkesi olduğunu belirterek, "Türkiye bütün alanlarda devletlere, çevresindeki milletlere büyük katkı ve destek sağlamaktadır. Türkiye ile gurur duyuyoruz." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da Ege ve İzmir'de önemli boyutta tarımsal üretimin yapıldığını vurgulayarak, tarım, üretim ve ihracatla güçlenildiğini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Sektördeki üreticilerin ürünlerinin yanı sıra gıda, ambalaj, tarım teknoloji ve depolama sistemlerinin sergileneceği fuara 60 ülkeden 600 yabancı alıcının katılması bekleniyor.

KKTC'nin partner ülke olduğu fuar 20 Eylül'de sona erecek.

Cemil Tugay gazetecilerin sorularını yanıtladı

Açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, kentteki çöp ve çöp depolama tesislerine ilişkin soru üzerine " Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bizim ilgili bürokrat arkadaşlarımız haftalardır bu konuyu konuşuyor. Bize kısa vadede acil çözüm, orta ve uzun vadede de plan lazım. Bunlarla ilgili kararlar aldık. Mümkün olan en kısa sürede çöp ve bertaraf tesisleri yapılacak. Onun için muhtelif yerler belirlendi. Birkaç tane yapılacak. Bu şekilde İzmir'in atık ve her tarafı sorunu kökten çözmüş olacağız." dedi.

Tugay, bazı ilçelerde toplanmayan çöplerin ise belediye ve çalışanlar arasındaki sorunlardan kaynaklandığını ifade etti.

Kentsel dönüşüm ve konut kooperatiflerdeki bazı hak sahiplerinin "Bizi borç batağına çekecek, 95 bin lira aylık taksit" söylemlerinde bulunduğunu belirten Tugay, şöyle konuştu:

"Bu söylemlerden çok rahatsız oldum. Çünkü baştan aşağı uydurma, tamamen astarı olmayan rakamlarla bizi şüphe altında bırakıyor. Arkadaşlarımız Örnekköy'de bir etapta ön protokol yaptılar, 2 etapta da uzlaşma noktasına gelindi. Buralarda asla hiç kimseye aylık yüksek bedeller falan ödetilmiyor. En yüksek rakam da 50 bin lira civarında."