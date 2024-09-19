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Interfresh Eurasia Fuarı İzmir'de Başlıyor

Interfresh Eurasia Fuarı İzmir'de Başlıyor
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Bu yıl ilk kez İzmir'de düzenlenecek Interfresh Eurasia Fuarı, 26-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Fuar, Türkiye'nin meyve sebze ihracatını artırmayı ve dünya pazarındaki payını büyütmeyi hedefliyor.

Interfresh Eurasia Fuarı, 26-28 Eylül tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilecek.

Antexpo AŞ Genel Müdürü Murat Özer, 8 yıldır Antalya'da düzenlenen Meyve, Sebze, Gıda, Gıda Ürünleri, Gıda Teknolojileri Ambalaj, Tarım Teknolojileri, Depolama ve Lojistik Fuarı'nın (Interfresh Eurasia) bu yıl 26-28 Eylül tarihleri arasında İzmir'de ilk kez yapılacağını hatırlattı. Türkiye'nin ihracat projesi olarak nitelendirilen Interfresh Eurasia Fuarı'nda geri sayımın başladığını ve tüm dünyanın gözünün Türk meyve sebze ürünlerinin yaş, katı, dondurulmuş ve konserve ürünlerinde olduğunu belirten Özer, fuarda KKTC'nin de 'Partner ülke' olduğunu söyledi.

Fuar açılışına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Letonya ve Hırvatistan Büyükelçilerinin de katılacağını, Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar'ın da katılımının beklendiğini ifade eden Özer, fuarda 55 ülkeden alım heyetinin de dikkatinin Türk ürünlerinde olacağını bildirdi. Özer, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ihracat projesi olarak yola çıkan fuarımızda bu yıl 55 farklı ülkeden alım heyeti katılacak. Başta Lidl, Rewe, Fora, X5, Tander, Gomex gibi Avrupa'da tanınan ve bilinen zincir marketler olmak üzere 30'dan fazla uluslararası market zincirinin de ticari buluşma noktası olmaya devam ediyor. Öte yandan iklim değişikliği nedeniyle rakip ülkelerde bu dönemde ürün ve kalite kaybı yaşandı. İklim değişikliğinin etkilerinin çok hızlı hissedildiği günümüzde dünyanın gözü Türk ürünlerinde olacak. Interfresh Eurasia Fuarı ile Türkiye, 2027 yılında 768 milyar 748 milyon dolara ulaşması beklenen dünya yaş meyve sebze ticaretinden daha fazla pay almayı hedefliyor."

Interfresh Eurasia Fuarı'na Mersin 'Partner Şehir', KKTC de 'Partner Ülke' olarak katılacak.

Öte yandan Türkiye'nin örtüaltı üretim ve yaş meyve sebze ihracat merkezi olan Antalya'da faaliyette bulunan ihracatçılar, Interfresh Eurasia Fuarı'nın gelecek yıl yeniden Antalya'da yapılmasını istiyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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