Interfresh Eurasia Fuarı İle Tarım Sektöründe Yeni İş Fırsatları

Interfresh Eurasia Fuarı İle Tarım Sektöründe Yeni İş Fırsatları
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Meyve, Depolama, Ambalaj, Lojistik, Tarım Makineleri ve Teknolojileri (Interfresh Eurasia) Fuarı, 18-20 Eylül tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek. Fuar, Türk ihracatçılar ile 70 ülkeden ithalatçıları bir araya getirecek.

Meyve, Depolama, Ambalaj, Lojistik, Tarım Makineleri ve Teknolojileri (Interfresh Eurasia) Fuarı, 18-20 Eylül'de İzmir'de düzenlenecek.

Bu yıl İzmir'de düzenlenecek Meyve, Depolama, Ambalaj, Lojistik, Tarım Makineleri ve Teknolojileri (Interfresh Eurasia) Fuarı'nda Türk ihracatçılar, 70 ülkeden gelen ithalatçılarla buluşacak. Interfresh Eurasia Genel Koordinatörü Murat Özer, Antalya'daki bir otelde basın toplantısı gerçekleştirdi. Özer, toplantıda fuarın 2018'de ihracat projesi olarak Antalya'da başladığını hatırlattı. Fuarın 2023'e kadar Antalya'da büyüyerek devam ettiğini söyleyen Özer, geçen yıl İzmir'de fuara devam ettiklerini kaydetti.

"Bu yıl 70'in üzerinde ülkenin gelmesini bekliyoruz"

Antalya'da ikamet eden bir iş insanı olarak Interfresh Fuarı'nı dünya markası haline getirdiğini anlatan Özer, "Dünyada yaş sebze ve meyve sektörü bileşenlerini buluşturan 5-6 fuar arasına girdi. Her sene üstüne koyarak gidiyoruz. Antalya'da 2023 yılında yapılan fuara 44 ülkeden katılımcı oldu, geçen yıl ise bu rakam 55'e çıktı. Bu yıl 70'in üzerinde ülkenin gelmesini bekliyoruz. Fuara, dünyanın önemli market zincirlerinin temsilcileri katılacak. İhracatçıya fuarın yaklaşık 200-250 milyon dolarlık direkt katkısı var" diye konuştu.

Bu yıl Interfresh'in yanında ilk defa Interfood Eurasia'yı da yapacaklarını aktaran Özer, "Burada da yaş sebze ve meyvenin katma değeri daha yüksek mamulleri yer alacak. Kuru incir, kuru kayısı, donmuş, kurutulmuş ürünler, konserveler, turşu ve reçeller gibi. Buraya da büyük ilgi var" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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