Intel, İrlanda'daki yeni üretim tesisi için ortak girişimdeki hissesini Apollo Global Management'e sattı

Intel, İrlanda'daki yeni üretim tesisi için kurulan ortak girişimdeki yüzde 49'luk hissesini 11 milyar dolar karşılığında satmak üzere Apollo Global Management ile anlaşmaya vardı.

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, Apollo, Intel'in aşırı ultraviyole litografi makineleri kullanılarak Intel 4 üretilmesi için İrlanda'da kurulan Fab 34'e ait ortak girişimdeki hissesini satın alacak.

11 milyar dolarlık anlaşmanın bu yıl tamamlanması bekleniyor.

Intel'in 18,4 milyar dolar yatırım yaptığı, Avrupa'daki ilk yüksek hacimli aşırı ultraviyole litografi üretim merkezi olan Fab 34, Eylül 2023'te İrlanda'nın Leixlip kentinde faaliyete geçmişti.