Integrow, Dreamforce 2025'in Lansmanını ve İstanbul'da EMEA Merkezini Açtı

Güncelleme:
Integrow, Dreamforce 2025'te resmi lansmanını duyururken İstanbul'da EMEA Bölgesel Geliştirme ve Destek Merkezi'nin açıldığını açıkladı. Yeni merkez, inovasyonu teşvik ederken EMEA bölgesindeki müşteri katılımını artırmayı hedefliyor.

Dreamforce 2025'te (DF 2025) platformunun resmi lansmanını yapan küresel birleşik ERP ve CRM çözümleri sağlayıcısı Integrow Inc., İstanbul'da EMEA Bölgesel Geliştirme ve Destek Merkezi'nin açıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre; İstanbul'daki tesis, şirketin EMEA operasyonları için bölgesel merkezi olarak hizmet verecek ve inovasyon, bölgesel özelleştirme ve müşteri katılımını teşvik edecek. Önemli uluslararası pazarlarda büyümeyi hızlandırmak için ürün geliştirme, teknik teslimat ve çok dilli müşteri desteğine odaklanacak.

EMEA ekibini İstanbul'dan yönetecek olan Teknik Geliştirme ve Teslimattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Fahad Raza, "Integrow'un Dreamforce 2025'te lansmanını yapmak ve aynı ay içinde EMEA merkezimizi açmak, küresel ölçek ve bölgesel güçlendirme konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor. İstanbul'un stratejik konumu, kıtaların ötesindeki müşterilerle bağlantı kurmak ve yerelleştirilmiş yenilikleri hız ve hassasiyetle sunmak için bizi mükemmel bir şekilde konumlandırıyor" dedi.

Raza, sözlerine şöyle devam etti: "Müşterilerimiz hızla dönüşüyor ve onlarla birlikte gelişen platformlara ihtiyaç duyuyorlar. Bu yatırım, EMEA'daki müşterilerimizle yan yana çalışmamıza, akıllı, ölçeklenebilir ve bağlantılı iş dünyasının geleceğine hazır çözümleri birlikte oluşturmamıza olanak tanıyor."

İstanbul'daki merkezin, Integrow'un operasyon, İK, finans, pazarlama, satış, saha hizmetleri ve müşteri yönetimini tek bir akıllı platformda birleştirme vizyonunun ilerletilmesinde önemli bir rol oynayacağı belirtildi. Türkiye'nin dinamik teknoloji ekosisteminden ve önemli iş merkezlerine yakınlığından yararlanan merkezin, tüm işlevler arasında veri, otomasyon ve müşteri katılımı arasında köprü kuran yeni nesil yapay zeka yeteneklerini daha da geliştireceği vurgulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
