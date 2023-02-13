İnsay Yapı'dan afet bölgelerine konteyner desteği

İnsay Yapı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde art arda meydana gelen depremlere ilişkin bölgeye yardımlarını iletiyor.

İnsay Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından bölgeye yönelik yardım seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Şirket, mobil duş, mobil tuvalet, koğuş banyo ve yemekhane olarak kullanılmak üzere afet bölgelerine 25 adet konteyner gönderdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, Türkiye'nin tarihte az rastlanır bir felaketle karşı karşıya olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Her bir deprem tek başına çok şiddetli ve yıkıcıyken biz 9 saat arayla ikiz depremi yaşadık. İnsay Yapı olarak, ülkemizin yaşadığı deprem felaketinden dolayı bütün vatandaşlarımızın yaşadığı tarifsiz acıyı paylaşıyoruz. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa, bütün afetzedelere sabır ve dirayet diliyoruz.

Gün, birlik günüdür. Afetzede vatandaşımızın önemli ihtiyaçlarını tespit ederek yaraları biraz da olsa sarma gayreti içine girdik. Depremin ilk gününden itibaren afetten etkilenen illerimize ilgili kurum ve kuruluşlar aracılığıyla mobil duş, mobil tuvalet, banyo, koğuş ve yemekhane olarak kullanılmaya uygun konteynerlerin gönderimini sağladık. İlerleyen zamanlarda da depremzedelerimizin yaralarını sarmak için buradayız. Ülkece birbirimize kenetlendiğimiz bu zor zamanları, birlik ve beraberlik içinde atlatmak için elimizden geleni yapacağız. Yaralarımızı el birliği ile saracağız."