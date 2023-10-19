İnsan Kaynakları Süreçleri ve İş İlanlarındaki Artış Hakkında Açıklamalar

Değişen insan kaynakları süreçleri ve bu doğrultuda gündemdeki trendlere dair gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa, doktorluk, avukatlık, öğretmenlik gibi geleneksel mesleklerde iş yapış biçimlerinin değişeceğini, yeni teknolojilere adapte olabilen çalışanların gelecekte daha başarılı olacağını kaydetti. Son dönemde iş ilanlarında özellikle küçük ölçekli firmaların ilanlarında yüzde 50'lik bir artış yaşandığına da dikkat çeken Karaboğa; "Deprem felaketi, seçim süreci, EYT sonrası pozisyonların netleşmesi ve yaz tatilinin bitmesiyle genel iş ilanlarında yüzde 30 oranında bir artış gözlemliyoruz" dedi.

Teknolojik insan kaynakları şirketi olmanın sorumluluğuyla işe alım süreçlerinde aday ve işverenlere yönelik hizmet sunan Yenibiriş'in Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa, İK sektörünün bugünü ve geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Dünyada ve Türkiye'de dijitalleşen İK süreçlerinin ilk olarak iş yapış süreçlerinin objektifleşmesi, hızlanması ve doğru kişinin doğru işe yerleştirilmesini sağladığını söyleyen Karaboğa, "İK sektörü ve süreçlerinde yeni dönemde başarı, geleceğe yatırım yapanda olacak. Güncel yenilikleri takip edip uyguladığınız takdirde hem insan kaynakları departmanlarında çalışanların verimliği ve mutluluğu hem de iş arayanların daha hızlı bir şekilde ve kendilerine en uygun işe ulaşmasını sağlamış oluyorsunuz" açıklamasını yaptı.

"YAZ DÖNEMİNE KIYASLA İLANLAR ARTTI"

İş ilanlarında, yaz dönemine kıyasla yaklaşık olarak yüzde 50'lik bir artış gözlemlediklerini belirten Uğur Karaboğa, "Özellikle tek ilanlarla bu rakamlar çok fazla artmış durumda. Okul döneminin açılması ve insanların iş başvurularının artmasıyla şirketler de aslında bu iş fırsatlarını sunmak adına daha heyecanlı görünüyorlar" dedi.

"İŞ BAŞVURULARINDA YÜZDE 30-35'LİK ARTIŞ VAR"

İş başvuru oranlarında da son zamanlarda artış olduğuna değinen Uğur Karaboğa, "Bunda da yüzde 30-35'lik bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Aslında başvurularda çeşitlilikler de var. İnsanlar başvurularını yaparken sadece bir şirkete değil, birkaç şirkete başvurarak şanslarını artırmak için çaba sarf ediyorlar. Çünkü insanlar her zaman kendilerini daha iyi maaşla çalışabilecekleri, evlerine daha yakın bir yerde çalışabilecekleri, daha iyi imkanlarda olabilecekleri, daha iyi sosyal sahip iş arayışında olurlar. Şu dönemlerde de iş fırsatlarının artmasıyla başvuru sayıları, bu talepler de artmış durumda" şeklinde konuştu.

"YAPAY ZEKA DESTEKLİ VİDEO MÜLAKAT TEKNOLOJİLERİNİ GELİŞTİRİYORUZ"

Geleceğin mesleklerinden ve yapay zeka odaklı yatırımlarından bahseden Uğur Karaboğa şu şekilde konuştu:

"Doktorluk, öğretmenlik gibi insanların sürekli ihtiyaç duyduğu meslekler var olmaya devam edecekler. Bunlara ek olarak yeni meslekler de türemeye başlıyor. Özellikle dijital dönüşümle teknolojinin gelişmesiyle veri, yapay zeka, uzay ve otonom odaklı teknolojilerle yeni mesleklerin türeyeceğini de öngörüyoruz. Yenibiriş olarak iş olarak ölçme ve değerlendirme süreçlerini hızlandırmak, insanlarımıza daha eşit fırsatlar sunmak ve onların iş deneyimlerini arttırmak adına yeni teknolojiler geliştiriyoruz. Bunların başında da yapay zeka destekli video mülakat teknolojileri geliyor. Yaşadıkları ikametlerden bağımsız olarak şirketlerde kendilerini gösterme imkanı sağlayan bu teknolojimizle büyük şirketler artık Anadolu'daki yeteneklere ulaşma noktasında ya da profesyoneller farklı şehirlerdeki şirketlere kendilerini ifade etme noktasında önemli bir avantaj elde etmiş oluyorlar. Bununla beraber tabii insan kaynakları ekosisteminde farklı Ar-Ge'ler, farklı inovasyonlar geliştiriyoruz. Bununla ilgili sürprizimizi de 8-9 Kasım'da gerçekleştireceğimiz Momentum'24 zirvemizde açıklayacağız.

"MOMENTUM'24 İLE TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN İŞ İNSANLARI KONUŞMACIMIZ OLACAK"

Gerçekleştirecekleri zirveden de bahseden Uğur Karaboğa, "Adını Momentum'24 koyduk. Çünkü bir ivme oluşturmak, hız oluşturmak ve aslında bir öncü olmayı amaçlıyoruz. Çünkü biz bu sektördeki en eski ilk oyunculardan bir tanesiyiz. Türkiye'nin en büyük iş platformlarından, en büyük aday havuzuna sahip platformlardan bir tanesiyiz. Bu misyonla aslında önümüzdeki yıllarda da öncülük edecek, hem insan kaynakları sektörüne, hem aslında Türkiye'nin yeteneklerine ışık tutacak bir atmosfer oluşturmak istedik. Bu yüzden de 8-9 Kasım tarihinde bütün gün sürecek oturumumuz olacak. Türkiye'nin önde gelen iş insanları panelist olarak konuşmacılarımız olacak. Bunlarla hem ilham verici konuşmalar, hem de sektörde yaşanan gelişmeleri takip edebilmek, önden görebilmek adına da önemli olacağını düşünüyoruz.