HABER: İnşaatı tamamlanan Bozhong 19-6 doğalgaz sahasının platformları, açık deniz montajına hazır

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Projeden çeşitli görüntüler

2. SES (Çince): WAN WENTAO, Proje yöneticisi

3. Projeden çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

Bohai Denizi'ndeki Bozhong 19-6 kondensat doğalgaz sahası birinci aşama geliştirme projesinin tüm açık deniz platformlarının karadaki inşası tamamlandı.

İnşanın ilk aşaması, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde ve kuzeydeki Tianjin belediyesinde gerçekleşti.

SES (Çince): WAN WENTAO, Proje yöneticisi:

"Çin ilk kez doğalgaz sahasının verimini etkin şekilde artırabilecek açık deniz sirkülasyonu doğalgaz enjeksiyon geliştirme planının tasarımını bağımsız olarak tamamlamış oldu. Doğalgaz sahasının merkezi platformu, Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) tarafından tasarlanan iki set trietilen glikol dehidrasyon sistemleri de dahil olmak üzere çok sayıda doğalgaz ve kondensat arıtma proses üniteleriyle donatıldı. Bu teknoloji dünyada ilk sırada geliyor."

İlk olarak 2019 yılında Bohai Denizi'nin orta kesimlerinde keşfedilen Bozhong 19-6, kanıtlanmış 200 milyon metreküpün üzerinde petrol ve 200 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz rezervine sahip.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)