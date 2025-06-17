İnşaat Üretimi Yıllık Yüzde 9,5 Artarken Aylık Yüzde 1,6 Düştü

İnşaat üretimi yıllık yüzde 9,5 artarken, aylık yüzde 1,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, İnşaat üretimi yıllık yüzde 9,5 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, Nisan ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 7,5 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 1,6 azaldı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Nisan ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,9 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1 azaldı. - İSTANBUL