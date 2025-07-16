İnşaat Üretimi Mayıs Ayında Yüzde 20,3 Arttı

İnşaat Üretimi Mayıs Ayında Yüzde 20,3 Arttı
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TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'de inşaat üretimi Mayıs 2025'te yıllık yüzde 20,3, aylık yüzde 4,3 oranında artış gösterdi. Bina inşaatı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 artış kaydetti.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında inşaat üretiminin yıllık yüzde 20,3, aylık yüzde 4,8 arttığını açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2025 dönemine ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,3 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,3, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 10,1 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 17,4 arttı.

İnşaat üretimi, bir önceki aya göre ise yüzde 4,3 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Mayıs ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,6, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 2,7 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 3,4 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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