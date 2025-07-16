İnşaat Üretim Endeksi Mayısta Yüzde 20,3 Arttı

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TÜİK, mayıs ayı inşaat üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 20,3 arttığını açıkladı. Bina inşaatı sektörü yüzde 23,3, bina dışı yapılar yüzde 10,1, özel inşaat faaliyetleri ise yüzde 17,4 kaydetti.

İnşaat üretim endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 20,3 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks mayısta yıllık bazda yüzde 20,3 artış kaydetti.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeks, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 23,3, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 10,1 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 17,4 yükseldi.

İnşaat üretim endeksi mayısta aylık bazda ise yüzde 4,8 arttı.

Endeks, mayısta bina inşaatı sektöründe bir önceki aya göre yüzde 5,6, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 2,7, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 3,4 artış gösterdi.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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