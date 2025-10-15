Haberler

İnşaat Üretim Endeksi Ağustosta Yüzde 25 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, inşaat üretim endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 25 artış gösterdi. Bina inşaatı yüzde 26,6, bina dışı yapılar yüzde 17,4 ve özel inşaat faaliyetleri yüzde 25,1 yükseldi. Ancak aylık bazda endeks yüzde 0,9 azaldı.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
