Haberler

İnşaat Sektöründe Ücretli Çalışan Sayısı Rekor Seviyeye Ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağustos ayı itibarıyla inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı 2 milyon 11 bin 335 kişi ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde toplam çalışan sayısı ise 16 milyon 89 bin 450 olarak kaydedildi.

İnşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı, ağustos ayı itibarıyla 2 milyon 11 bin 335 kişiye ulaşırken, bu rakam tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artışla 16 milyon 89 bin 450 kişiye yükseldi.

Sektörler ve alt gruplar bazında incelendiğinde en yüksek artış inşaatta yaşandı. İnşaat sektöründeki ücretli çalışan sayısı ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artarak 2 milyon 11 bin 335 kişiye yükseldi. Çalışan sayısı geçen yılın ağustos ayına göre 134 bin 733 artmış oldu.

Sektördeki ücretli çalışan sayısının, bu verinin yayımlanmaya başlandığı Ocak 2009'dan bu yana aradan geçen 200 ayın en yükseğine ulaştığı görüldü. Bundan önceki en yüksek seviye 2 milyon 671 kişiyle temmuzda kayıtlara geçmişti.

Ağustosa ait açıklanan rakamların 1 milyon 316 bin 892'sinin bina inşaatında, 258 bin 390'ının bina dışı yapıların inşaatında, 436 bin 53'ün özel inşaat faaliyetlerinde çalıştığı görüldü. Alt gruplardaki artış oranı sırasıyla yüzde 8,4, yüzde 5,1 ve yüzde 5 oldu.

"Sektör, ekonomi içinde en fazla istihdam üreten alan olma özelliğini koruyor"

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen, konuya ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaat sektöründeki istihdam artışının birkaç katmanda okunması gerektiğini belirterek, bunlardan birincisinin kamu kaynaklı altyapı ve kentsel dönüşüm projelerinin son aylarda yeniden hız kazanması olduğunu söyledi.

Özellikle yerel seçim öncesi başlayan birçok projenin tamamlanma fazına girmesinin sahadaki istihdamı yukarı çektiğini dile getiren Hepşen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci faktör, özel sektörün düşük satış hızına rağmen üretimi belli ölçüde sürdürmesi. Burada da firmalar 'tamamla, satamasan da elde et' stratejisini izliyor. Çünkü finansman maliyeti yüksek ama maliyet artışları da sürüyor, yani beklemenin bir maliyeti var. Bir diğer boyut, kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınmasındaki geçici düzeltmeler. Bu, özellikle alt yüklenici zincirinde istatistikleri kısa vadede yukarı itebiliyor."

Hepşen, inşaat sektöründeki istihdamın bu seviyede sürdürülmesinin sınırlı olacağını ifade ederek, "Konut satışları ve yeni ruhsat verileri bu ivmeyi desteklemezse, yeni yılın ilk çeyreğinde istihdamda yataylaşma, hatta hafif bir düzeltme görebiliriz. Ama genel resim şunu gösteriyor; sektör, yüksek maliyet ortamına rağmen hala ekonomi içinde en fazla istihdam üreten alan olma özelliğini koruyor." diye konuştu.

"Bu veri, inşaatın ekonomik büyümedeki lokomotif rolünü güçlendirdiğini gösteriyor"

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz de deprem bölgesindeki konut üretimi, sosyal konut projeleri, özel sektörün konut yatırımlarını sürdürmesi, kentsel dönüşüm projeleri ve kamu altyapı ihalelerinin hız kazanmasının söz konusu rekorda etkili olduğunu söyledi.

Ekiz, "Bu verinin, inşaatın ekonomik büyümedeki lokomotif rolünü güçlendirdiğini gösteriyor. Konutta canlı talebe rağmen stokların azalması son aylarda özel sektörü proje üretimine teşvik ediyor. Bu alandaki arzı hızlandırmalı ve üretimi artırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

Televizyon kanalına silahlı baskın! Ekipler ikna etmeye çalışıyor
TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı

TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltı sonrası ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Deprem fırtınası hız kesmiyor! Şehirde korkutan bir sarsıntı daha
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Slovakya'da 2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı

2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.