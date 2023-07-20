İnşaat Sektöründe İnovatif Yatırımlar Hedefleniyor

İnşaat sektörü temsilcisi Arif Tarım, "İnşaat sektöründe inovatif yatırımlarda bulunacağız. Sektörün hareketlenebilmesi için yenilikçi yatırımların hayata geçmesi gerekiyor. Özellikle gelişmiş teknolojiden yararlanmak, istenilen sonuçların alınmasını sağlayacaktır" dedi.

İnşaat sektöründe çalışmalarda bulunan ve İçege İnşaat Taahhüt Altyapı Danışmanlık şirketinin sahibi Arif Tarım, inşaat sektöründe yapacakları inovatif yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Arif Tarım, "Sektörün hareketlenebilmesi için yenilikçi yatırımların hayata geçmesi gerekiyor. Özellikle gelişmiş teknolojiden yararlanmak, istenilen sonuçların alınmasını sağlayacaktır. Biz de bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle sektörel gelişmeleri yakından takip ettiğimizi belirtmek isterim. Sektörün neye gereksinimi olduğunu bilmek son derece önemli. Çünkü gelişmiş bir inşaat sektörü için gereksinimlerin en iyi şekilde karşılanabilmesi gerekiyor. Biz de şu anda bu konu üzerinde çalışıyoruz" dedi.

"Farklı projeler üzerinde çalışıyoruz"

Farklı projeler üzerinde çalışmalarda bulunduklarını belirten Tarım, "Biliyorsunuz inşaat sektörü, Türkiye ekonomisinin can damarlarından bir tanesi. İnşaat sektöründe yaşanan gelişmeler, diğer sektörleri de olumlu etkileyerek ekonominin canlanmasına katkıda bulunuyor. Bu nedenle sektörde farklı projeleri hayata geçirmenin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Biz de uzman ekibimizle birlikte sektördeki ihtiyaçları göz önünde bulundurarak çalışmalarda bulunuyoruz. Nasıl bir yol izlemeliyiz, ne yapmalıyız; bu soruların tamamı bizim için oldukça önemli. Sistematik bir çalışma, istediğimiz sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Elbette yeni projelerde ilk olarak firma yararını gözetsek de çok daha geniş ölçekte, Türk ekonomisine olumlu etkide bulunmayı hedefliyoruz. Ayrıca birbiriyle ilintili sektörlerin gelişmesine katkıda bulunmak, temel amaçlarımız arasında bulunuyor" şeklinde konuştu.

"Gelişen teknolojiden çok daha fazla yararlanmalıyız"

Teknolojinin her geçen gün büyük bir gelişim yaşadığını belirten, konuyla ilgili açıklamalarında bu husus üzerinde vurguda bulunan Tarım, "Teknolojinin gelişimi, birçok sektörün çok daha özel çalışmalarda bulunmasına olanak tanıyor. Bu nedenle gelişen teknolojiden yararlanmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Biz de inovatif projeler geliştirirken bu konuyu ön planda tutuyoruz. Biliyorsunuz, inşaat sektörünün canlanması, yenilikçi projelerle doğrudan alakalı. Bu nedenle sektörde çalışmalarda bulunan firmaların tamamının bu konuya önem vermesi gerektiğine inanıyorum. Biz elimizden geleni yapıyoruz, daha da fazlasını yapacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Umuyorum ki kısa sürede inovatif projelerimize yenilerini ekleyeceğiz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR