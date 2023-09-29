İnşaat Sektörü ve Malzeme Sanayisi için Beklentiler Tartışıldı

Türkiye İMSAD tarafından düzenlenen 'Gündem Buluşmaları' toplantısında, inşaat sektörü ve malzeme sanayisi için beklentiler tartışıldı. Toplantıda, sektöre ilişkin beklentiler paylaşıldı ve enflasyondaki düşüşün inşaat malzemesi ihracatını artıracağı belirtildi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği ( Türkiye İMSAD) tarafından düzenlenen "Gündem Buluşmaları" toplantısının 55'incisi, "Ekonomide Rasyonel Zemine Dönüş Süreci; İnşaat Sektörü ve Malzeme Sanayisi için Beklentiler" başlığı altında çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, açılışını Türkiye İMSAD Başkan Vekili Ferdi Erdoğan'ın yaptığı toplantı; inşaat malzemesi sanayicileri, iş dünyasından isimler ve sektör profesyonelleri tarafından takip edildi.

'Ekonomide Rasyonel Zemine Dönüş Süreci; İnşaat Sektörü ve Malzeme Sanayisi için Beklentiler' başlığı altında gerçekleşen toplantıda, Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Can Fuat Gürlesel, sektöre ilişkin beklentilerini paylaştı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Ferdi Erdoğan, piyasalarda ve tüm sektörlerde rasyonel zemine geçiş için öncelikle güven ortamının sağlanması açısından beklentinin çok yüksek olduğunu belirtti.

Enflasyon, durgunluk ve büyüme kaygısının sadece Türkiye'de değil tüm dünyada hakim olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda IMF 5 risk açıkladı. Açıklamada en başta küresel enflasyon yer alırken, küresel jeografik gelişmeler ve bunların sorunları, Çin'in dünya ekonomisini etkileyen performansı, finansal kaynaklara ulaşım ve bunun getirdiği maliyet birbirini takip etti ve tüm bunlara bloklaşma eklendi.

Diğer taraftan OECD son yayımladığı raporda 4 öneri ve 4 uyarıda bulundu. Bu raporlarda da ilk sırada enflasyon yer aldı. Ardından düşük büyüme gelirken, Merkez Bankalarının sıkı para politikalarının ülkelerde yaşattığı finansal kaynaklara ulaşım ve bunun maliyeti gündeme geldi. Takiben küresel istihdama odaklanıldı. Biz de toplantımızda bütün bunların ışığında küresel ekonomi, dünyadaki gelişmeleri ve sonrasında ülkemizdeki durumu değerlendireceğiz."

"Enflasyondaki düşüş beklentisi 2024'te inşaat malzemesi ihracatını artıracak"

Gürlesel de Türkiye'nin en çok malzeme ihraç ettiği pazarların başında gelen ABD ve Avrupa'nın 2023 yılında enflasyonla mücadele etmekte zorlandığını belirterek, "Bu da Türkiye'nin inşaat malzemesi ihracatına olumsuz yansıdı. Gelinen noktada 2023'ün ilk 8 aylık verilerine baktığımızda, yıllık inşaat malzemeleri ihracatı 30 milyar dolara kadar gerilemiş durumda. Ancak özellikle 2024'ün ikinci çeyreği itibarıyla hem ABD hem de Avrupa'da enflasyonun düşme beklentisi, Türkiye'nin inşaat malzemesi ihracatına olumlu yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.