Üye Girişi
Haberler

İnşaat Sektörü Türkiye Ekonomisinden Üstünde Büyüdü

Son Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, inşaat sektörünün bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 8,1 ile yüzde 5,9'luk büyüme sağlayan ülke ekonomisinin üstünde bir oranda büyüdüğünü ifade etti.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, inşaat sektörünün bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 8,1 ile yüzde 5,9'luk büyüme sağlayan ülke ekonomisinin üstünde bir oranda büyüdüğünü ifade etti.

Eren, yazılı açıklamasında, küresel ekonomik sorunlar ile jeopolitik gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 büyüdüğünü anımsattı.

Özellikle deprem bölgesindeki yeniden inşa sürecinin, yılın üçüncü çeyreğinde inşaatın en çok büyüyen sektör olmasını sağladığını bildiren Eren, "Türkiye'de istihdama en büyük katkıyı veren ve 200'ün üzerinde alt sektöre talep yaratarak ekonomide lokomotif görevi üstlenen inşaat sektörü, yüzde 8,1 ile Türkiye ekonomisinin üstünde bir oranda büyümüştür. Her ne kadar sektörümüzle ilgili rakamlar sevindirici olsa da Türkiye'nin her köşesinde kamuya iş yapan müteahhitlerin çözüm bekleyen, bizim de her fırsatta dile getirdiğimiz fiyat farkı, süre uzatımı ve tasfiye talepleri devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Eren, TBMM'de görüşülen fiyat farkı düzenlemesinin kapsamının, özellikle deprem bölgesinde yapımı devam eden işleri de dahil edecek şekilde genişletilmesini ve yüksek maliyet artışları nedeniyle bu yıl yapılan imalatlara da fiyat farkı ödenmesini talep ettiklerini aktardı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna bu kapsamda bir sunum yaptığını ve sektör adına sunduğu önerilere yapıcı bir yaklaşımla çözüm üretileceğine inandığını belirten Eren, "Süreç tamamlanana kadar konu ile ilgili gelişmelerin takipçisi olmaya, sektörümüzün sesini duyurmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Erdal Eren Türkiye Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

APPLE ZAM GELECEK Mİ, geldi mi, ne zaman geliyor? iPhone 15, 14, 13, zam geldi mi? Ankara Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma Ankara cuma namaz saati! CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023: 1 Aralık Cuma mesajları yazılı, resimli, kısa, ayetli! Hayırlı Cumalar mesajları! İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! TÜİK KASIM AYI ENFLASYON ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne kadar? 2023 TEFE-TÜFE oranı nedir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt kaç yaşında, ne iş yapıyor? 1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi, okul, iş yerleri, devlet kurumları açık mı? 3600 ek gösterge torba yasada var mı? Yeni torba yasada 2023 3600 ek gösterge var mı? Peros hangi ülkenin? Peros hangi ülkenin ürünü, markası? Peros markası hangi ülkeye ait? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 1 Aralık: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Süper Kupa neden Arabistan'da? 2023 Süper Kupa finali nerede oynanacak? TFF Süper Kupa açıklaması nedir? Süper Kupa ne zaman 2023, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? Türkiye Süper Kupası ne zaman Fenerbahçe Galatasaray? Henry Kissinger kimdir? Henry Kissinger neden insanların ölümünden sorumlu tutuldu? Cannibal Holocaust (Yamyam) filmi neden yasaklandı, gerçek mi? Cannibal Holocaust Türkiye'de yasak mı, kaç ülkede yasaklandı? Malatya'da deprem mi oldu? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title