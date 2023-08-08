İnşaat Sektörü Temsilcisi: Türkiye Deprem Riskine Hazırlıklı Olmalı

İnşaat sektörü temsilcisi Arif Tarım, Türkiye'nin deprem riski yüksek bir ülke olduğunu belirterek, depremzedelerin yaşamını kolaylaştıracak çözümler üretilmesi gerektiğini söyledi. Tarım, devlete ait arazilerin bedelsiz olarak depremzedelere tahsis edilmesi ve depreme dayanıklı konutların inşa edilmesi önerisinde bulundu.

İnşaat sektörü temsilcisi Arif Tarım, " Türkiye, deprem riski yüksek bir ülke olması nedeniyle bu tür afetlere hazırlıklı olmalı ve depremzedelerin yaşamını kolaylaştıracak çözümler üretmelidir" dedi.

6 Şubat depremi ile Türkiye büyük bir yara aldı. İÇEGE İnşaat Taahhüt Altyapı Danışmanlık'ın sahibi Arif Tarım, depremin vurduğu illerde, devlete ait arazilerin bedelsiz olarak depremzedelere tahsis edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu adımın, depremzedelerin yeni konut ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir fırsat sunabileceğini vurgulayan Tarım, "Türkiye'de konut yapımının en büyük maliyeti arsa maliyeti. Devletin elinde ve üretim için kullanılmayan atıl araziler, yeni şehirleşme merkezleri olarak düzenlenerek depreme dayanıklı konutların inşasında kullanılabilir. Yeni konutlar TOKİ eliyle çok uygun maliyetlere yapılabilir" şeklinde konuştu. Afetzedeler için daha uygun fiyatlı konutların inşa edilmesinin mümkün hale geleceğini aktaran Tarım, sadece depremzedeler için değil, ev sahibi olmayan tüm vatandaşlar için bu yöntemin uygulanabileceğini belirtti.

Tarım, şu öneride bulundu: "Devlete ait ve kullanılmayan araziler bedelsiz olarak depremzedelere tahsis edilmeli ve yeni şehirleşme merkezleri oluşturulmalı. Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu da göz önünde bulundurulduğunda depreme dayanıklı, düşük katlı yeni binaların, atıl olarak bekleyen devlete ait arazilere yapılması önemli bir öneri olarak değerlendiriliyor. Bu bölgelerde modern ve depreme dayanıklı konutlar inşa edilerek, depremzedelerin barınma ihtiyacı karşılanabilir. Ayrıca, yeni mahallelerin kurulmasıyla birlikte buralarda yaşayan vatandaşlar da sosyal ve altyapı açısından daha iyi bir yaşam standardına kavuşabilir. Önerimiz, sadece depremzedeler için değil, aynı zamanda konut ihtiyacı olan geniş kitlelere yönelik de önemli bir çözüm sunuyor." - AFYONKARAHİSAR