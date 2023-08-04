İnşaat Malzemesi Sanayi Üretimi Yılın İlk 5 Ayında Arttı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Aylık Sektör Raporu'na göre, inşaat malzemesi sanayi üretimi yılın ilk 5 ayında yüzde 2,8 artış gösterdi. Metal yapı ve yapı parçalarında en yüksek üretim artışı yaşanırken, demir-çelik inşaat ürünleri ise en çok azalan alt sektör oldu. Mayısta ise inşaat malzemesi üretiminde yüzde 19'luk bir artış kaydedildi. TCMB'nin sıkılaşma adımlarının sektörü etkilemesi bekleniyor.

İnşaat malzemesi sanayi üretimi yılın ilk 5 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 2,8 arttı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Aylık Sektör Raporu'nun temmuz sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, inşaat malzemesi sanayi üretimi ocak-mayıs döneminde yüzde 2,8 artış gösterdi

İlk 5 ayda en yüksek üretim artışı yüzde 48,9 ile metal yapı ve yapı parçalarında yaşandı. Metalden kapı ve pencerelerde yüzde 43,4, ahşap inşaat malzemelerinde yüzde 27,4, plastik inşaat malzemesinde yüzde 18,7, elektrikli aydınlatma ekipmanlarında yüzde 18,1'lik üretim artışı yaşandı.

Üretimin en çok azaldığı alt sektör ise yüzde 18,5 ile demir-çelik inşaat ürünleri olurken, onu yüzde 17,6 ile inşaat camları ve yüzde 13,3 ile seramik kaplama malzemesi izledi.

Mayısta artış oranı yüzde 19'a yükseldi

İnşaat malzemesi sanayisi üretiminde mayısta artış oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19'a yükseldi.

Üretim; metal yapı ve pencerelerde yüzde 98,8, metalde kapı ve pencerelerde yüzde 62,8, elektrikli aydınlatma ekipmanlarında yüzde 36,4, hazır betonda yüzde 31,6 artış gösterdi.

Seramik kaplama malzemelerinde yüzde 20,6'lık, inşaat camlarında (düz cam ve yalıtım camı) yüzde 18,9'luk üretim düşüşü yaşandı.

TCMB'nin sıkılaşma adımlarının sektörü etkilemesi bekleniyor

Raporda; TCMB'nin para politikasındaki kademeli sıkılaşma adımlarının ve yeni uygulamalarının inşaat ve malzeme sanayisine olası etkileri de paylaşıldı.

Buna göre, faiz artırımı ve bireysel kredi oranlarının yükselmesi nedeniyle inşaat, konut ve yenileme pazarında yavaşlama beklentisi ortaya çıktı. TCMB'nin para politikasındaki kademeli sıkılaşmasının inşaat ve malzeme sanayisini etkileyeceği öngörülüyor.

Geçen yılın başından itibaren TL'de yaşanan değerlenme ithalatı daha ucuz ve cazip hale getirmişti.

Ekonomi ve kur politikalarındaki değişimle birlikten inşaat malzemesinde ithalat talebinin azalması ve alıcıların yurt içi piyasalara yönelmesi bekleniyor.