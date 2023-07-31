İnşaat Malzemeleri Sanayisinin Yeşil Mutabakata Uyumu Rehberi Yayınlandı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), sürdürülebilir ve düşük karbonlu üretime geçişin yol haritası niteliğindeki 'İnşaat Malzemeleri Sanayisinin Yeşil Mutabakata Uyumu: Yeşil Dönüşüm için Ar-Ge ve İnovasyon Rehberi'ni kamuoyu ile paylaştı. Rehber, inşaat malzemesi sanayicilerine yol gösterici nitelik taşıyor ve sürdürülebilirlik odaklı AR-GE ve inovasyon alanında önemli bilgiler içeriyor.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği ( Türkiye İMSAD), sürdürülebilir ve düşük karbonlu üretime geçişin yol haritası niteliğindeki "İnşaat Malzemeleri Sanayisinin Yeşil Mutabakata Uyumu: Yeşil Dönüşüm için Ar-Ge ve İnovasyon Rehberi"ni kamuoyu ile paylaştı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, rehber, Türkiye İMSAD'ın AR-GE Komitesi, Çevre Dostu Malzeme Komitesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi'nin ortak projesi olarak hayata geçirildi.

Çalışma, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na ve Sınırda Karbon Düzenlemesi'ne uyum sürecinde inşaat malzemesi sanayicilerine yol gösterici nitelik taşıyor ve firmaların iyi uygulama örneklerini içeriyor.

Rehberde, inşaat malzemesi sanayisinde sürdürülebilirlik odaklı AR-GE ve inovasyon alanında sera gazı emisyon azaltımının, enerji verimliliğinde artışın ve döngüsel malzeme kullanımının yeşil dönüşüm için hayati önem taşıdığına vurgu yapılıyor.

"Yeşil yatırımların ülkemize çekilmesi için gayret gösteriyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, artık orta ve uzun vadede planlar yapmanın öneminin her geçen gün arttığını belirterek, içinde bulunulan süreçte, özellikle geleceği, üretimi ve ticareti şekillendirecek uzun vadeli planların uluslararası seviyede devreye alınmaya başlandığını anlattı.

En kapsamlı uluslararası planların başında Yeşil Mutabakat'ın geldiğini kaydeden Küçükoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"AB, bu adımla yeşil dönüşümü yasal bir boyuta taşıdı. Uluslararası arenada meydana gelen değişim ve dönüşüm karşısında, ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ve kaynak-etkin bir ekonomiye geçişini destekleyecek çalışmalar gerek kamu tarafında ilgili bakanlıklarımız düzeyinde, gerekse sivil toplum kuruluşları tarafından ciddiyetle sürdürülüyor.

Bu amaçla atılan her adımı, ülkemizin küresel tedarik zincirlerindeki konumunun güçlendirilmesi ve yeşil yatırımların ülkemize çekilmesi bakımından çok önemli görüyor, ilgiyle izliyor, sektörümüzün uyum sağlaması için gayret gösteriyoruz."

"Şimdiden yol haritamızı oluşturmalıyız"

Tayfun Küçükoğlu, sınırda karbon uygulamasının öncelikli sektörlerde 2026'dan itibaren başlamasının olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bu süreci bir fırsat olarak görüp, şimdiden yol haritamızı oluşturmalıyız." yorumunu yaptı.

Yeşil Mutabakat'a uyum sağlamaları ve bu süreci iyi yönetmeleri gerektiğine vurgu yapan Küçükoğlu, şu bilgileri verdi:

"Biz de Yeşil Mutabakat'a geçiş sürecinde inşaat malzemesi sektörüne yol gösterici olacak bir rehber dokümanı için kolları sıvadık. Çalışmaları Abdullah Gül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Uzal ve kıymetli ekibi tarafından tamamlanan bu rehber doküman, sektörümüz açısından büyük etki ve değer yaratacak.

Rehber ; sürdürülebilir ve iklim-nötr hale geçiş, sürdürülebilir üretimin göstergeleri ve ölçümü, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin de aralarında bulunduğu birçok konu içeriyor."