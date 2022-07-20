İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, haziranda 74,76'a geriledi

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, mayıs ayı sonrası 0,05 puanlık sınırlı ölçüde gerileme kaydederek haziran ayında 74,76 puana indi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi haziran ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, mayıs ayı sonrası 0,05 puanlık sınırlı ölçüde düşüşle haziran ayında 74,76 puana geriledi.

Güven ve beklenti endeksleri de haziran ayında sınırlı gerileme göstererek bir önceki aya göre sırasıyla 0,63 ve 1,1 puan düştü.

Haziran ayında çalışma gün sayısının normalleşmesi ile sektörde hareketlenme yaşanırken, yılın geri kalanına yönelik beklentilerdeki zayıflama dikkat çekti.

İnşaat malzemeleri sanayisinde yüksek mevsimin olumlu katkısı ve çalışma gün sayısının önceki aya göre artması faaliyetlerde önemli artışlara neden oldu. Bu dönemde iç ve dış talepte artışlar görülürken yüksek enflasyon ve maliyetlerin sınırlayıcı etkisi zayıf kaldı.

Mayıs ayında çalışma günü sayısının azalması ile durağanlaşan faaliyet endeksi haziran ayında sıçrama gösterdi. Yüksek sezonun da etkisiyle tüm faaliyet gruplarında artışlar yaşanırken, iç ve dış talepteki hareketlilik endekse büyük katkı sağladı. Yurt içi satışların yanı sıra ihracat tarafında da yükseliş kaydedildi.

Çalışma gün sayısındaki normalleşme ile birlikte artan iç ve dış talep, üretimde artışa yol açtı. Cirolar tarafında bir bölümü enflasyon kaynaklı yüksek artış görüldü. Olumsuz ekonomik gelişmelere rağmen iç ve dış talepteki hareketlilik ise sürdü.