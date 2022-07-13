İnşaat maliyet endeksi mayısta aylık yüzde 3,97, yıllık yüzde 105,73 arttı - Haberler

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İnşaat maliyet endeksi mayısta aylık yüzde 3,97, yıllık yüzde 105,73 arttı

AA - Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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İnşaat maliyet endeksi mayısta aylık yüzde 3,97, yıllık yüzde 105,73 arttı

İnşaat maliyet endeksi mayısta aylık bazda yüzde 3,97, yıllık bazda yüzde 105,73 artış kaydetti.

İnşaat maliyet endeksi mayısta aylık bazda yüzde 3,97, yıllık bazda yüzde 105,73 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,97, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 105,73 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 4,97, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Yıllık bazda da malzeme endeksi yüzde 130,73, işçilik endeksi yüzde 44,06 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,84, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 102,32 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,88, işçilik endeksi yüzde 0,06 arttı.

Malzeme endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 126,55, işçilik endeksi yüzde 43,98 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 4,37, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 117,4 yükseldi. Nisan ayına kıyasla malzeme endeksi yüzde 5,23, işçilik endeksi yüzde 0,64 arttı. Mayısta geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 144,66, işçilik endeksinde yüzde 44,34 artış gerçekleşti.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

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