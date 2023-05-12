İnşaat maliyetleri ve konut fiyatları arttı: İMO Sinop Şube Başkanı açıklama yaptı

MUSTAFA USTA

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Sinop Şube Başkanı Tunay Topal, kentte konut fiyatlarının 5-10 kat arttığını belirterek, "Asgari ücretle geçinen vatandaşlarımızın karı-koca çalıştığını düşünelim. 17-18 bin lira gibi bir maaş girdisiyle bu evleri alabilme şansları imkansız. Maaşlarını ipotek ettirerek çekebilecekleri kredinin miktarı taş çatlasın 400- 500 bin lirayken bugün 2 buçuk 3 milyon civarındaki bir daireyi çalışan 2 kişilik bir ailenin alabilme şansı mümkün değil" dedi.

İMO Sinop Şube Başkanı Tunay Topal, artan inşaat maliyetleri ve konut fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Topal, şunları söyledi:

"ÜLKEMİZ GEÇİNEBİLMENİN ÇOK ZOR OLDUĞU BİR DÖNEMİ YAŞIYOR"

"Ülkedeki her emtia gibi inşaat maliyetleri de bu emtiaların artışıyla beraber büyük oranda arttı. Sadece inşaat malzemeleri değil. Yanında işçilik maliyetleri, vergiler, harçlarda muazzam bir artış var. Genel itibarıyla bakıldığında konut fiyatlarının bölgesine göre 10 kat yükseldiği yerler de var. 5 kat yükseldiği yerler de var. Satış noktasında bu şekilde yansıdı ama maliyet noktasında da minimum 5 katına çıkmış durumda. Bizim odamızın da açıkladığı yıllık metrekare birim maliyet çizelgeleri var. Bunu oradaki verilerden de çok rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Spesifik olarak söylediğimiz zaman beton bundan yaklaşık 3 sene öncesine göre 7-8 kat artmış durumda. Yine yaklaşık 3 sene önce betonda metreküp başına düşen fiyat 200-250 TL iken bugün bin 500, bin 700 TL. Yine demir ton başı 3, 3 buçuk bin TL iken bugün 18-19 bin liralara gelmiş bir demir fiyatı var. Keza tuğladır, çimentodur. Nakliye, akaryakıt, sigorta, diğer vergiler, harcamalar her biri üst üste konulduğu zaman konut fiyatlarına muazzam bir artış şeklinde yansıyor. Sinop üzerinden konuşacak olursak bundan 3 sene öncesine baktığımız zaman 100 metrekare 2+1 dairenin fiyatı 300-350 bin lira bandındayken bugün geldiğimiz zamanda 2 buçuk 3 milyon civarına yaklaşan bir fiyat karşımıza çıkıyor

"MUTFAKTA YANGIN VAR. TENCEREDE ET YERİNE DERT KAYNIYOR"

Burada bir standart asgari ücretle geçinen vatandaşlarımızın karı-koca çalıştığını düşünelim. 17-18 bin lira gibi bir maaş girdisiyle bu evleri alabilme şansları imkansız. Bunu kredi noktasında da bankalarla görüştüğümüzde aynı cevabı alıyoruz. Maaşlarını ipotek ettirerek çekebilecekleri kredinin miktarı taş çatlasın 400- 500 bin lirayken bugün 2 buçuk 3 milyon civarındaki bir daireyi çalışan 2 kişilik bir ailede alabilme şansı mümkün değil. Bugün yine Sinop özelinde standart bir dairenin kira fiyatları 5-6 bin civarlarına geldi. 7-8 bin liralara çıktığı yerlerde oluyor. Bununla ilgili zaten en büyük sıkıntı bunların denetlenebilir ve kontrol edilebilir olmayışından kaynaklı. Gerek yakın zamanda yaşadığımız pandeminin getirdiği ekonomik kaygı, bugün yaşadığımız ekonomik kriz ve seçimin belirsizliğiyle beraber bu fiyatlar sürekli yukarı tırmanma eylemini gösteriyor. Denetlenmediği zaman da kontrolsüz bir piyasa ile karşı karşıya kalıyoruz. Asgari ücretli olan bir kişinin 5-6 bin lira gibi bir kira bedeli verdikten sonra eline kalan para ile geçinmesi çok da mümkün görünmüyor. Mutfakta yangın var. Tencerede et yerine dert kaynıyor. Ülkemiz bugünkü ekonomik şartlarda geçinebilmenin çok zor olduğu bir dönemi yaşıyor. Umarım önümüzdeki günler aynı sıkıntıları yaşamayacağımız aydınlık günleri bize yaşatır."