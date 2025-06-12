İnşaat Maliyetleri Nisan'da Yükselişte

İnşaat Maliyetleri Nisan'da Yükselişte
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TÜİK'in açıkladığı verilere göre, inşaat maliyetleri nisan ayında yıllık yüzde 22,69, aylık ise yüzde 1,67 arttı. Malzeme ve işçilik endekslerinde de artış gözlemlendi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), inşaat maliyetinin nisan ayında yıllık yüzde 22,69, aylık yüzde 1,67 arttığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,67, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,69 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,01, işçilik endeksi yüzde 1,07 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18, işçilik endeksi yüzde 31,82 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,14 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,22 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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