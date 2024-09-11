İnşaat Maliyeti Temmuz Ayında Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında inşaat maliyetinin yıllık yüzde 46,35, aylık 1,91 arttığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2024 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyeti bir önceki aya göre yüzde 1,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,35 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,12, işçilik endeksi yüzde 1,49 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 41,01, işçilik endeksi yüzde 58,40 arttı.

Bina inşaatı maliyeti, bir önceki aya göre yüzde 1,53, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,78 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyeti, bir önceki aya göre yüzde 3,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,01 arttı.