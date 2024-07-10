Üye Girişi
Haberler

İnşaat Maliyeti Mayıs Ayında Arttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK'in verilerine göre, inşaat maliyeti mayıs ayında aylık yüzde 1,11, yıllık yüzde 72,78 artış gösterdi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), inşaat maliyetinin mayıs ayında aylık yüzde 1,11, yıllık yüzde 72,78 arttığını açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2024 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyeti mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,11, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,78 arttı. Aylık malzeme endeksi yüzde 1,25, işçilik endeksi yüzde 0,84 arttı. Yıllık malzeme endeksi yüzde 58,75, işçilik endeksi yüzde 108,93 arttı. Bina inşaatı maliyeti, bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,51 artarken; bina dışı yapılar için inşaat maliyeti, bir önceki aya göre yüzde 0,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,10 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Güncel Haberler

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

 Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

 Devlet üniversitelerinde 2. öğretim programları kapatıldı

Devlet üniversitelerinde 2. öğretim programları kapatıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title