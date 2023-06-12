İnşaat Maliyet Endeksi Yıllık Yüzde 52,99 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. İnşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,99 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 54,55, aylık yüzde 0,91 artarken, bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 48,01, aylık yüzde 1,46 arttı.

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 52,99, aylık yüzde 1,03 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, İnşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,99 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,37, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 39,80, işçilik endeksi yüzde 102,72 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 54,55, aylık yüzde 0,91 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,55 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,21, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 41,14, işçilik endeksi yüzde 103,02 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 48,01, aylık yüzde 1,46 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,46, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,01 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,89, işçilik endeksi yüzde 0,21 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 35,67, işçilik endeksi yüzde 101,61 arttı. - İSTANBUL