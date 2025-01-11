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İnşaat Maliyet Endeksi Yıllık Yüzde 35,93 Arttı

İnşaat Maliyet Endeksi Yıllık Yüzde 35,93 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 Kasım ayı inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Aylık yüzde 0,04 artışla birlikte yıllık artış yüzde 35,93 olarak kaydedildi. Malzeme ve işçilik endekslerindeki değişiklikler de dikkat çekti.

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 35,93 arttı, aylık yüzde 0,04 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Kasım ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,93 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,18 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,25 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,25 arttı, işçilik endeksi yüzde 54,93 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 36,72 arttı, aylık yüzde 0,16 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,16 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,72 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,32 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,17 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 29,41 arttı, işçilik endeksi yüzde 53,99 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 33,42 arttı, aylık yüzde 0,35 azaldı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,35 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,42 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,26 azaldı, işçilik endeksi yüzde 0,55 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 24,77 arttı, işçilik endeksi yüzde 58,40 arttı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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