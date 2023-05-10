İnşaat maliyet endeksi martta aylık bazda yüzde 2,16, yıllık yüzde 60,70 arttı

İnşaat maliyet endeksi martta aylık bazda yüzde 2,16, yıllık bazda yüzde 60,70 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks martta bir önceki aya kıyasla aylık yüzde 2,16, yıllık yüzde 60,70 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,31, işçilik endeksi yüzde 1,76 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 48,21, işçilik endeksi yüzde 105,09 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,04, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,94 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,19, işçilik endeksi yüzde 1,68 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 50,49, işçilik endeksi yüzde 105,16 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,54, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,57 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,71, işçilik endeksi yüzde 2,06 artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 41,27, işçilik endeksi yüzde 104,83 arttı.