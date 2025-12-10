Haberler

İnşaat maliyet endeksi ekimde aylık yüzde 0,98, yıllık yüzde 22,57 arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre inşaat maliyet endeksi ekim ayında aylık yüzde 0,98, yıllık yüzde 22,57 artış kaydetti. Malzeme ve işçilik endekslerinde de önemli yükselişler gözlemlendi.

İnşaat maliyet endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,98, yıllık bazda yüzde 22,57 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,98, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,57 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,18, işçilik endeksi yüzde 0,59 artış gösterdi. Yıllık bazda da malzeme endeksi yüzde 18,68, işçilik endeksi yüzde 30,49 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,95, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,29 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,18, işçilik endeksi yüzde 0,55 artış kaydetti. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 18,42, işçilik endeksinde yüzde 29,94 yükseliş kayıtlara geçti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,05, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,48 arttı.

Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,2, işçilik endeksi yüzde 0,73 yükselirken geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,52, işçilik endeksi yüzde 32,46 artış gösterdi.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
