İnşaat birim fiyatları güncellendi - Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından her yılın ocak ayında olmak üzere yılda bir kez yayımlanan, "inşaat birim fiyatları" güncellenerek, yeniden yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnamede yapılan düzenlemeyle ilgili maddeler, "gerekli görülen hallerde yayımlanan rayiç ve birim fiyatları güncellemek" şeklinde değiştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından her yılın ocak ayında olmak üzere yılda bir kez yayımlanan "inşaat birim fiyatları", yapılan bu değişiklikle güncellenerek yeniden yayımlandı.

Yeni birim fiyatlarına "yfk.csb.gov.tr" adresindeki "birim fiyatlar" başlığından ulaşılabilecek.

Ayrıca Bakanlığın resmi internet sitesi www.csb.gov.tr adresinden Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde yayımlanan "İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabı" da PDF formatında indirilebilecek.

Açıklamada, Kovid-19 salgınıyla tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar ve savaş gündemi gibi nedenlerle dünya genelinde artan enflasyonun, inşaat malzeme fiyatlarında da artışa neden olduğu belirtildi.

İnşaat ihalesi yapacak kamu idarelerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı tarafından yılda bir kez yayımlanan birim fiyatlarını esas aldığı için yüklenicilerin ihalelere teklif vermekte zorlandığı aktarılan açıklamada, güncellemeyle sektörde yaşanan sıkıntının çözüldüğü ifade edildi.