'İnovasyonla Yerli Üretim ve Kobilerin Gücü Etkinliği' gerçekleştirildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni teknolojilerin üretimi sırasında KOBİ'leri yalnız bırakmayacaklarını belirterek, "KOBİ'leri devletin tüm imkanlarından faydalanmaları için yönlendirecek, desteklerden istifade etmelerini sağlayacağız." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı ve çevirim içi gerçekleştirilen "İnovasyonla Yerli Üretim ve Kobilerin Gücü Etkinliği"ndeki konuşmasında, Turkcell ile etkin bir iş birliği içinde çalıştıklarını, Turkcell ile KOBİ'lerin somut iş birliği yapmalarını hedeflediklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi" ile kadınları yazılım konusunda eğittiklerini ve iklim değişikliğiyle mücadelede teknolojik çözümler geliştirmeleri için onları desteklediklerini anlattı.

Türkiye'nin Otomobili TOGG'da da Turkcell ile yer aldıklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizde mobilite altyapısı oluşturmak için iş birliği içinde çalışıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle, ülkemizde 5G ekosisteminin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu teknolojinin yerlileşmesine dikkat çekmek istiyoruz." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, yeni teknolojilerin üretimi sırasında KOBİ'leri yalnız bırakmayacaklarını dile getirerek, "KOBİ'leri devletin tüm imkanlarından faydalanmaları için yönlendirecek, desteklerden istifade etmelerini sağlayacağız." ifadesini kullandı.

KOBİ'lere "sanayi kapasite raporu" çağrısı

Turkcell ile tedarikçi geliştirme programına bugün itibariyle başladıklarını bildiren Hisarcıklıoğlu, "Program kapsamındaki etkinliklere önümüzdeki aylarda da devam edeceğiz. Yıl sonunda bugünkü etkinliğimize katılan KOBİ'lerimizin Turkcell'e sağlayacağı tedarikin güzel sonuçlarını görmüş olacağız." dedi.

Tedarikçi geliştirme noktasında TOBB olarak birçok kuruluşla iş birliği gerçekleştirdiklerine de değinen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız sırasında Turkcell gibi teknoloji devlerinin yanı sıra Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) gibi alanında öncü kuruluşlar, ülkemizin önemli projelerinden olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi önemli projeler dahil olmak üzere birçok sektörden büyük işletmeler yer almakta. Bu çalışmalara davet ettiğimiz KOBİ'ler ise TOBB Sanayi Veritabanı'nda yer alan kapasite raporu veya yerli malı belgesine sahip olan firmalardır. Eğer bu çalışmaların içinde siz de yer alarak büyük işletmelere tedarikçi olmak istiyorsanız en kısa zamanda sanayi kapasite raporunuzu almanızı ve geliştirdiğiniz teknolojiler kapsamında yerli malı belgenizi temin etmenizi tavsiye ediyorum. Böylelikle sizinle iletişim kurmamız ve çalışmalarımıza dahil etmemiz kolay olacak."