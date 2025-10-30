Haberler

İnmede Erken Müdahalenin Önemi Vurgulandı

Güncelleme:
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Elmir Khanmammadov, inmenin erken müdahale ile önlenebileceğini belirterek, belirtilerin tanınmasının ve hızlı müdahalenin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Elmir Khanmammadov, inmede erken müdahalenin hayati önem taşıdığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Khanmammadov, Dünya İnme Günü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, inmenin beyin damarlarının tıkanması veya yırtılması sonucu ortaya çıkan ani bir durum olduğunu aktardı.

Khanmammadov, her yıl binlerce insanın yaşamını etkileyen inmenin, artık sadece yaşlıların değil, gençlerin de karşı karşıya kaldığı ciddi bir sağlık tehdidine dönüştüğünü vurgulayarak, "İnmenin önlenebilir bir hastalık olduğunu unutmamalıyız. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla risk büyük ölçüde azaltılabilir." ifadelerini kullandı.

İnmenin iki ana grupta incelendiğini kaydeden Khanmammadov, beyin damarlarının tıkanması nedeniyle oluşan inmelerin tıkayıcı inme, damar yırtılması sonucu oluşanların ise kanamalı inme olarak tanımlandığını anlattı.

Khanmammadov, her iki durumda da beyin dokusunun oksijensiz kalıp, geri dönüşü olmayan hasarlar gelişebileceğinin altını çizerek, inmenin belirtilerini şöyle sıraladı:

"Ani gelişen konuşma bozuklukları, görme kaybı, kol veya bacakta güçsüzlük, baş dönmesi ve bilinç bulanıklığı en önemli uyarı işaretleridir. Bu belirtiler görüldüğünde zaman kaybetmeden acil servise başvurulmalıdır."

"İlk 24 saat tedavi için çok kritik"

Khanmammadov, inme hastalarının ilk 24 saat içinde uygun sağlık kuruluşuna ulaştırılırsa, damar tıkanıklığına neden olan pıhtının ya ilaçla eritilebileceğini ya da anjiyo yoluyla mekanik olarak çıkarılabileceğini ifade etti.

Erken müdahalelerin hastanın yaşam kalitesini ciddi ölçüde artırdığına dikkati çeken Khanmammadov, inmeden korunmak için şu önerilerde bulundu:

"Sigara içilmemesi, fazla kilolardan kurtulmak, hareketsiz yaşam tarzından uzak durmak, hipertansiyon, diyabet ve kolesterol yüksekliği gibi hastalıkların kontrol altına alınması gerekir. Bu önlemlerle inme riski büyük oranda azaltılabilir. İnme belirtilerini tanımak, zamanında müdahale etmek kadar önemli. Dünya İnme Günü'nde toplumun bu konuda bilinçlenmesi, hem erken tanı hem de önleme açısından büyük bir fark yaratacaktır."

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
