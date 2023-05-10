İngiltere Yüksek Mahkemesi, Nijerya'da petrol sızıntısı için Shell'e yönelik davayı reddetti

İngiltere Yüksek Mahkemesi, 2011'de Nijerya kıyılarında Bonga petrol sahasında meydana gelen petrol sızıntısı nedeniyle Shell'e karşı dava başvurusunu, "yasal sürenin aşıldığı" gerekçesiyle reddetti.

Nijerya kıyılarının yaklaşık 120 kilometre açığındaki Bonga petrol sahasında 20 Aralık 2011'de en az 40 bin varil petrolün tankere transferi sırasında okyanusa sızması sonucu, bölgede yaşayan 27 bin 800 Nijeryalı ve 457 yerel topluluğun temsilcileri, Shell'e dava açmak üzere harekete geçmişti.

İngiltere Yüksek Mahkemesi, bugün açıkladığı kararında, Nijeryalıların başvurusunu, dava açmak için "çok geç" olduğu gerekçesiyle reddetti. Mahkeme, dava açmak için yasal süre olan 6 yılın aşıldığını bildirdi.

Ayrıca, mahkeme davacıların "petrol sızıntısı nedeniyle devam eden sorunlar olduğu ve petrolün temizlenmediği" yönündeki iddialarını da reddederek, devam eden bir sorun olmadığına hükmetti.