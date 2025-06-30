İngiltere ve ABD Arasında Tarihi Ticaret Anlaşması

İngiltere ve ABD Arasında Tarihi Ticaret Anlaşması
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İngiltere ile ABD arasında imzalanan ticaret anlaşması ile otomotiv ve havacılık sektörlerine uygulanan ihracat vergileri büyük ölçüde azaltıldı. Anlaşma ile İngiliz işletmeleri ABD pazarında avantaj elde edecek.

İNGİLTERE ile ABD arasında imzalanan anlaşma kapsamında, İngiliz otomotiv ve havacılık sektörlerine uygulanan ABD ihracat vergilerinin önemli ölçüde azaltıldığı bildirildi.

İngiltere ile ABD arasında imzalanan ticaret anlaşması bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. İngiltere Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ticaret anlaşması kapsamında İngiltere'den ABD'ye otomobil ihracatında belirli bir kota için yüzde 10'luk tarife uygulanacak. Havacılık sektöründe motor ve uçak parçaları gibi ürünlere uygulanan yüzde 10'luk tarifeler ise bugünden itibaren kaldırıldı. Böylece, İngiltere ve ABD arasında yürürlüğe giren anlaşma kapsamında İngiliz otomotiv ve havacılık sektörü temsilcileri, ABD'ye ihracatta tarife indirimlerinden faydalanacak.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ile imzalanan ticaret anlaşmasını 'tarihi' olarak nitelendirerek, "Bu anlaşma, İngiliz işletmeleri için kazanım. Bugünden itibaren, dünya çapında tanınan otomotiv ve havacılık endüstrilerimizde tarifeler önemli ölçüde azaltılıyor. Bu da ekonomimizin temel direklerinden olan sektörlerin korunmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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