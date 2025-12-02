Haberler

İngiltere, Suriye'ye yatırım yapmak isteyen şirket ve bankalar için kurallar kılavuzu yayımladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere, Suriye'de iş yapmak isteyen şirketler için yatırım kurallarını içeren bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda, Suriye'nin ticari fırsatları ile birlikte yasal gereklilikler ve riskler vurgulandı.

İngiltere, iş dünyasının büyüyen ilgisi nedeniyle Suriye'ye yatırım yapmayı düşünen şirketler ve bankalar için kurallar kılavuzu yayımladı.

İngiliz hükümetinin Suriye'de iş yapmak isteyen işletmeler ve diğer kuruluşlar için mevcut yasaklar, tanımlamalar ve lisanslara ilişkin yayımladığı kılavuzda, Suriye'deki ticari fırsatlara dikkat çekilirken burada yatırım ve ticaret yapan, faaliyet gösteren şirketlerin ve bu faaliyetlerin İngiltere mevzuatına uygun olması gerektiği belirtildi.

Nihai varış noktası Suriye olan işletmelerin desteklendiği belirtilen kılavuzda, İngiltere'deki şirketlerin de Suriye'ye yatırım konusunda ilgisinin giderek arttığı kaydedildi.

Kılavuzda, bu şirketlerin yaptırım kuralları, ihracat kontrolleri ve kara para aklamayla mücadele kurallarına uyulmasının önemli olduğu vurgulanırken, yatırımlar için lisans kuralları hakkında bilgi verildi.

Yolsuzluk ve yaptırımlardan kaçınma gibi yüksek riskler konusunda uyarıda bulunulan kılavuzda, risklere rağmen Suriye'nin iş yapmak için yüksek potansiyeli olduğu kaydedildi.

İngiltere, nisanda enerji, ulaştırma ve finans olmak üzere Suriye'ye yönelik sektörel yaptırımları kaldırmıştı.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
Yılbaşında sil baştan değişiyor! Aracı olan herkes ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var

Aracı olan herkes bunu ödeyecek! Bedeli 290 bin TL'yi bulan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
Gaziantep'te en az 4 çocuğu olan aileler çekiliş ve kuraya girmeden ev sahibi olacak

Bu şehirdeki 4 çocuklu aileler yaşadı! Kurasız ev sahibi olacaklar
Avrupa basını, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını konuşuyor

Avrupa dün gece olanları konuşuyor
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
Yılmaz Özdil Sözcü TV'nin başına geçti! İşten çıkarma dalgası sonrası yönetimde köklü değişiklik

14 kişi işten çıkarılmıştı! İşte Sözcü TV'nin yeni patronu
30 kilo veren Ata Demirer: Boğaz'da kürek çekmeye başladım

30 kilo veren Ata Demirer: Boğaz'da kürek çekmeye başladım
Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi

Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Türkiye'nin havası en kirli ili! Maskeyle dışarı çıkıyorlar

Türkiye'nin havası en kirli ili! Maskeyle dışarı çıkıyorlar
BOTAŞ tesisinde yangın! Alevler yükseldi, alarm durumuna geçildi

Botaş tesisinde yangın! Patlamalar yaşandı, alarm durumuna geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.