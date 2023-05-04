İngiltere'nin Avustralya ve Yeni Zelanda ile serbest ticaret anlaşmaları devreye giriyor

İngiltere'nin Avustralya ve Yeni Zelanda ile Brexit sonrası yeniden müzakere ettiği serbest ticaret anlaşmaları her üç ülkede de 31 Mayıs 2023 gecesinden itibaren devreye girecek.

İngiltere'nin Avustralya ve Yeni Zelanda ile Brexit sonrası yeniden müzakere ettiği serbest ticaret anlaşmaları her üç ülkede de 31 Mayıs 2023 gecesinden itibaren devreye girecek.

İngiliz hükümetinin açıklamasına göre, serbest ticaret anlaşmalarının Avustralya ile ikili ticareti uzun vadede yüzde 53, Yeni Zelanda ile yüzde 59 artırması bekleniyor.

Her iki ticaret anlaşmasının da İngiltere'nin tüm mal ihracatı üzerindeki gümrük vergisinin kaldırılarak üreticilerin daha rekabetçi ihracat yapabilmesini, dijital ticaret bürokrasisinin kolaylaştırılmasını ve İngiliz profesyonellerinin söz konusu ülkelerde yaşama ve çalışmasını kolaylaştıracağı öngörülüyor.

Söz konusu anlaşmalar her üç ülkede de 31 Mayıs 2023 tarihinden itibaren devreye girecek.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni için ülkeye gelen Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins ile yarın görüşecek.

Sunak, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Brexit sonrası sıfırdan oluşturdukları ilk ticaret anlaşmalarının İngiltere'nin en yakın müttefikleri Avustralya ve Yeni Zelanda ile olmasından mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu dönüm noktası anlaşmalar, ekonomik büyümeyi sürdürme, inovasyon ve iyi ücretli iş imkanları sağlamaya yönelik önceliklerimin gerçekleşmesine katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch ise İngiltere'nin bu anlaşmaları yapmak için bağımsız bir ticaret ülkesi statüsünü kullandığını dile getirerek, anlaşmaların devreye girmesi için nihai kanuni değişikliklerin yapıldığını kaydetti.

İngiliz hükümeti martta da 11 üyeli Kapsamlı ve Aşamalı Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması'na (CPTPP) resmen katılımına ilişkin müzakerelerin sonuçlandığını açıklamış ve katılımın Brexit'ten sonraki en büyük ticaret anlaşması olduğunu bildirmişti.