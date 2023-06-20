İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Samsun TSO'yu ziyaret etti

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret ederek, iki ülke arasındaki ticaretin arttırılması ve iş birliğinin güçlendirilmesi için fikir alışverişinde bulundu.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

Samsun TSO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Morris, iki ülke arasındaki ticaretin her geçen gün arttığını, bunu daha üst seviyelere çıkartabilecekleri belirtti.

Samsun'un çok hareketli bir şehir olduğunu, İngiliz yatırımcılar için büyük fırsatlar bulunduğunu anlatan Morris, şöyle devam etti:

"Samsun, gördüğüm kadarıyla çok hareketli bir şehir. Halihazırda mükemmel ilişkilerimiz var ve önümüzdeki yıllarda ilişkilerimizi geliştirmek, derinleştirmek ve bu ortaklığı daha da güçlendirmek için buradayım. Nasıl bir iş birliği oluşturulabilir, konuşmak, verimli işbirliğimizin devam etmesi ve sizlerin de bu yöndeki fikirlerinizi duymak için buradayım. Aynı hedefleri paylaşıyoruz. Ticareti artırmak için yeni alanlar keşfedebiliriz. Samsun'daki ticaretin çok çeşitli olduğunu öğrendim. Yenilenebilir enerji alanlarında çalışan İngiliz şirketleri bence burada çok verimli ve çok önemli fırsatlar bulabilirler. Karşılıklı ticaretimizi ve ilişkilerimizi daha üst noktalara taşımak adına da elimden gelen gayreti göstereceğimi bilmenizi istiyorum."

Morris, ayrıca Samsun'da oynanan UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu maçında Galler'i 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı kutlayarak, "Samsun gerek Galler Milli Takımı'na gerekse Galler'den gelen seyircilere çok güzel ev sahipliği yaptı. Gallerli seyirciler, Samsun'da olmaktan son derece mutlu oldu. Çok kuvvetli bir takımınız ve seyirciniz var. Sizleri hem güzel ev sahipliğinden hem de galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise iki ülke arasındaki geçmişten gelen bağların güçlenmesinin önem taşıdığına işaret etti.

Samsun'dan 170'den fazla ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayan Murzioğlu, şunları kaydetti:

"Samsun'un sanayi ve tarımsal üretimini destekleyen en önemli argüman, şehrimizin lojistik bağlamda sahip olduğu üstünlüklerdir. 43 milyon avro Avrupa Birliği destekli lojistik merkezimizle Türkiye'de yalnızca üç ilde olan hava, kara, deniz ve demir yolu ulaşım altyapısına sahip Samsun, Türkiye'nin kuzeye açılan kapısıdır. Köklü bir geçmişe dayanan iki ülke arasındaki ilişkilerin şüphesiz istikrarlı geleceğe ihtiyacı var. İngiltere ile aramızda imzalanan serbest ticaret anlaşmasıyla ilişkilerimiz had safhada. Özellikle hizmet, tarım ve enerji sektörlerinde iki taraf biraz daha çaba gösterirse çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Samsun, yatırım ve ticaret yapılacak illerden biri. Sizlerin de desteğiyle yatırımcılarınızı şehrimize davet ediyoruz. Bu konuda da üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız."