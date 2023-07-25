İngiltere, Mersin'i Adana, Osmaniye ve Gaziantep ile bağlayacak yüksek hızlı demiryolu için finansman sağlayacak

İngiltere, Mersin'i Adana, Osmaniye ve Gaziantep şehirleriyle bağlayacak yüksek hızlı elektrikli demiryolu inşaatı için 680 milyon sterlin (yaklaşık 878 milyon dolar) tutarında finansman sağlayacağını açıkladı. Finansman, İngiltere İhracat Finansmanı Dairesi (UKEF) tarafından Ulaştırma Bakanlığı adına projeyi gerçekleştiren Rönesans Holding'e sağlanacak. Destek, İngiltere ihracatçılarının projenin tedarikçisi olmaları şartıyla verildi.

İngiltere, Mersin'i Adana, Osmaniye ve Gaziantep şehirleriyle bağlayacak yüksek hızlı elektrikli demiryolu inşaatı için 680 milyon sterlin (yaklaşık 878 milyon dolar) tutarında finansman sağlayacağını açıkladı.

Finansman, İngiltere İhracat Finansmanı Dairesi (UKEF) tarafından Ulaştırma Bakanlığı adına projeyi gerçekleştiren Rönesans Holding'e sağlanacak.

Destek, İngiltere ihracatçılarının projenin tedarikçisi olmaları şartıyla verildi.

2020 ortasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlediği ve beş firmanın davet edildiği, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu İnşaatı ihalesini 6 milyar 749 milyon 818 bin liralık teklifiyle Rönesans İnşaat'ın iştiraki REC Uluslararası İnşaat kazanmıştı.

Mersin ve Gaziantep şehirleri arasındaki yolculuk süresini 6 saatten 2 saate indirmesi planlanan projenin şehirler arası lojistik maliyetlerini azaltması bekleniyor.

312 km'lik demiryolunun Türkiye'nin en büyük ikinci konteyner limanı olan Mersin'i iç şehirlere bağlaması ve lojistik salımlarını yılda en az 150 bin karbondioksioksit eşdeğeri azaltması bekleniyor.

Mevcut Mersin-Adana demiryolundaki lokomotifler mazotla çalışıyor.

Sağlanan 781 milyon euro kredinin 116 milyon eurosu için Avusturyalı OeKB ve 174 milyon euroluk bölümü için İtalyan ihracat kredisi kuruluşu SACE tarafından reasürans sağlandı.

JP Morgan'ın aracı banka olarak parçası olduğu kredide ING Bank ve BNP Paribas da kreditörler olarak yer aldı.

Rönesans Holding'in elektronik altyapı, ESG (Çevresel, Sosyal, Yönetişim) danışmanlık hizmetleri, katener ve mekanik bileşenlere ilişkin sözleşmeleri müzakere etmek üzere İngiltere'deki tedarikçilerle halihazırda temas halinde olduğu belirtiliyor.

İngiltere'nin ihracattan sorumlu müsteşarı Malcolm Offord, “İngiltere ve Türkiye ticaret ilişkileri giderek daha fazla güçleniyor" yorumunda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise açıklamasında, “Projenin en önemli amacı, Türkiye'de demiryolu bağlantısını iyileştirmek ve sürdürülebilir bir alternatif ulaşım şeması oluşturmaktır" dedi.