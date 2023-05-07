İngiltere merkezli sigorta şirketi Howden, Türkiye'de bölge üssü kurmaya hazırlanıyor

Howden Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Yılmaz, şirket olarak Türkiye'de yeni bir merkez kurmak için çalışma yaptıklarını belirterek, "Burası merkez olduğu zaman Kafkaslar, Türk cumhuriyetleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri buradan yönetilecek.

Howden Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Yılmaz, şirket olarak Türkiye'de yeni bir merkez kurmak için çalışma yaptıklarını belirterek, "Burası merkez olduğu zaman Kafkaslar, Türk cumhuriyetleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri buradan yönetilecek." dedi.

Yılmaz, İngiltere merkezli şirketlerinin Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, dünyanın en büyük sigorta brokerlik firmalarından biri olarak 30 yıldır faaliyette bulunduklarını ve küresel düzeyde 30 milyar dolarlık prim hacmini yönettiklerini söyledi.

Dünyada 100'ü aşkın ülkede faaliyette bulunduklarına işaret eden Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye 2018 yılında büyük bir atılımla geldik. Türkiye'deki fırsatı gördük ve yatırım yapmanın avantajımıza olacağını düşündük. Şu anda Türkiye'de 200'ü aşkın çalışanımız ve 4 ofisimiz var. 5'inciyi de şimdi Gaziantep'te açıyoruz. Faaliyet konumuz da ticari kurumsal riskler. Portföyümüzde küçükten dev şirketlere kadar hepsi var. Enerji, nakliyat, üretim, inşaat, altyapı sektörleri, Türkiye'deki büyük müteahhitlerin yurt dışındaki işleri için çalışıyoruz."

Yılmaz, Türkiye'nin, faaliyette bulundukları 5 yıl boyunca çok pozitif ayrıştığını bildirerek, "Bu da bizim merkezimizin dikkatini çekti. Türkiye dinamik bir ülke. Burada yeni bir hub, merkez oluşturabilir miyiz? diye çalışmasını yapıyoruz. Burası merkez olduğu zaman Kafkaslar, Türk cumhuriyetleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri buradan yönetilecek." diye konuştu.

"İFM'nin dünyadakilerden altta kalır yanı yok"

Türkiye'yi, şu anda bağlı olduğu şirketin Dubai'deki merkezinden ayıracaklarını anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, İstanbul merkezli olacak, diğer ülkeler de buranın yörüngesinde olacak. Fizibilitesini de yapıyoruz. Türkiye'nin artık geldiği olgunluk ve büyüklük bunu kazandırdı. İlk başladığımızda çok ufaktı, başka bölgeye bağlıydı, Türkiye şimdi bu konuma getirdi. Türkiye'ye güveniyoruz, yatırımı yapıp doğru karar aldığımızı gördük. Bundan sonrasının bizim için çok daha iyi büyüme fırsatı olduğunu görüyoruz."

Şirket olarak İstanbul Finans Merkezi (İFM) Projesi'ni de heyecanla takip ettiklerini dile getiren Yılmaz, "Dubai'deki örneğini de biliyoruz. Finans merkezi kurmak Dubai'de bir dönüşüm sağladı. Orta Doğu bölgesinin finans konusunda çekim bölgesi haline gelmesine katkı sağladı. İstanbul'daki İFM'nin misyonu dünyadakilere çok benziyor. İstanbul'un oralardakilerden hiç altta kalır yanı yok. Kendi içinde cazibe merkezi yaratabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Deprem sonrası sigortaya talep arttı

Yılmaz, Türkiye'de şehirlere yayılma stratejileri olduğunu da anlatarak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce tesadüfen bölgeye gittiğini ve oradaki sanayi tesislerinden gelen talepleri aldığını belirtti.

Gaziantep'ten gelen talepler üzerine hızlıca ofis tuttuklarını ve kısa sürede faaliyete başlayacaklarını kaydeden Yılmaz, deprem hasarının da sigorta sektörünün kaldırabileceği büyüklükte olduğuna dikkati çekti.

Yılmaz, depremin ardından, sanayi tesisleri başta olmak üzere, sigorta sektörüne yönelik talepte 3-4 puanlık artış yaşandığını sözlerine ekledi.