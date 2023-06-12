İngiltere Merkez Bankası Harici Üyesi Haskel: Faiz Artışı İhtimali Göz Ardı Edilemez

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Kurulu Harici Üyesi Jonathan Haskel, enflasyondaki "eğilimi ve ısrarcılığı" yakından takip ettiklerini belirterek, daha fazla faiz artışı ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini bildirdi.

Haskel, The Scotsman'de kaleme aldığı yazısında, İngiliz ekonomisinin çok zorlu bir dönemden geçtiğini, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın özellikle hanehalkı ve işletmeleri vurduğunu ifade etti.

Enflasyonun Ekim 2022'de yüzde 11,1 ile rekor seviyeyi görmesinin ardından nisanda yüzde 8,7'ye gerilediğini hatırlatan Haskel, "Enflasyon hala çok yüksek. Bu oranı yüzde 2'ye çekme hedefimize bağlıyız ve bunu başarmak için elimizdeki araç faiz oranları. Faiz oranlarındaki artış kaçınılmaz şekilde borçlanma maliyetlerinde artış anlamına geliyor ancak inatçı ve yüksek enflasyonun daha fazla ekonomik maliyeti var." ifadelerini kullandı.

Haskel, enflasyonun "eğilimi ve ısrarcılığını" yakından takip ettiklerini belirterek, "Benim görüşüm, enflasyonundaki eğilim karşısında faiz oranlarında daha fazla artışın göz ardı edilemeyeceği yönünde. Mevcut koşullarımız ne kadar zor olursa olsun enflasyonun ülke ekonomisine gömülmesi çok daha kötü." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de 2024'ten önce faizlerde düşüş olası değil

ING'nin İngiltere'deki faiz oranlarına ilişkin yayımladığı notunda ise inatçı ve yüksek kalmaya devam eden enflasyon nedeniyle piyasanın, BoE'den bu yıl 4 kez daha faiz artışına gitmesini fiyatladığı bildirildi.

Ülkedeki maaş artışlarının zirve yaptığı kaydedilen notta, faizlerde aşağı yönlü bir eğilimin 2024'ten önce beklenmediği aktarıldı.

ING, BoE'nin faiz oranlarındaki ilk düşüşüne gelecek yılın ortasında başlamasını ve oranları yüzde 3'e kadar indirmesini bekliyor.

BoE, 11 Mayıs'taki son toplantısında, politika faizini yüzde 4,25'ten yüzde 4,50'ye çıkarmıştı. Banka'nın, 22 Haziran'daki toplantısı öncesi faiz artışına devam edeceği öngörüleri belirginleşirken, ülkede mayıs ayına ilişkin enflasyon verileri toplantının hemen öncesinde, 21 Haziran'da açıklanacak.