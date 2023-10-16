İngiltere Merkez Bankası Enflasyonla Mücadelede Kararlı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başekonomisti Huw Pill, enflasyonu yüzde 2 seviyesine çekme konusunda kararlı olduklarını ve bu konuda hala yapmaları gereken işler olduğunu ifade etti. Ülkede enflasyonun hala hedef seviyenin üzerinde seyrettiğini belirten Pill, faiz artışlarının etkisinin tam anlamıyla hissedilmesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başekonomisti Huw Pill, enflasyonu yüzde 2 seviyesine çekme konusunda kararlı olduklarını ve bu konuda hala yapmaları gereken işler olduğunu ifade etti.

Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu Resmi Parasal ve Finansal Kurumlar Forumu (OMFIF) toplantısında konuşan Pill, BoE'nin ülkede enflasyon oranının yüzde 2'ye çekilmesi konusunda kararlı olduğunu aktardı.

Ülkede enflasyonun bu yılın ağustos ayında yüzde 6,7 seviyesine gerilediğini ifade eden Pill, bu rakamın hala Banka'nın yüzde 2'lik hedef seviyesinin üzerinde seyrettiğini anlattı.

Pill, "Halen enflasyonu yüzde 2 seviyesine çekebilmek için yapmamız gereken bazı işler var. Bunu zaman içinde sürdürülebilir şekilde yaptığımızdan emin olmak için yapmamız gereken bazı işler var." ifadesini kullandı.

Ülkede enflasyonun azalıyor olmasının hedeflenen işin yeterli şekilde yapıldığı anlamına gelmediğini vurgulayan Pill, enflasyonun kararlı bir şekilde azalması için faiz artışlarının etkisinin tam anlamıyla hissedilmesi gerektiğini kaydetti.

Pill, "Sırf manşet enflasyonda nispeten mekanik olan hareketler yoluna devam ediyor (hız kesiyor) diye erken zafer ilan etmememiz önemli." şeklinde konuştu.

BoE, 2021'in aralık ayından geçen aya kadar 14 kez faiz artırarak faiz oranını yüzde 0,1 seviyesinden yüzde 5,25 seviyesine kadar yükseltmişti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) de geçen hafta ülkede enflasyonun ağustos ayında yıllık bazda yüzde 6,7 artış gösterdiğini açıklamıştı.